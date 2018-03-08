Fenerbahçeden Galatasaraya asrın transfer çalımı

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Aziz Yıldırım'ın Asamoah, Fellaini ve Balotelli gibi yıldızlarla ilgilendiği ortaya çıktı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında sıkıntılı bir konuma düşen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

Mayıs ayında yapılacak genel kurulda Ali Koç'la yarışacak olan Başkan Aziz Yıldırım şimdiden yeni sezon planlaması için düğmeye bastı. Yapılan hataları artık tekrarlamak istemeyen Yıldırım ve yöneticiler çok önemli yıldızlarla temasa geçiyor.

LİSTENİN ZİRVESİNDE ROBBEN VAR

Transferde yine UEFA engeline takılmak istemeyen Sarı-Lacivertliler gözünü sözleşmesi bitecek isimlere dikti.

Listenin ilk sırasında B.Münih'li Arjen Robben var. Hollandalı oyuncu geçmiş yıllarda da gündeme gelmişti.

CİMBOM'UN GÖZDESİNE KANCA

Yönetim ayrıca Mario Balotelli, Marouane Fellaini, Bernard, Joao Moutinho ve Johan Cabaye ile de ilgileniyor. İsmi Galatasaray ile anılan Kwadwo Asamoah da radarda.

İLK TEMAS SAĞLANACAK

Fenerbahçe kısa süre içinde bu yıldızların menajerleriyle görüşerek ilk teması sağlayacak. Sarı-Lacivertliler'in hedefi, en az 3 ismi şimdiden anlaşarak transferi bitirmek.

BEN ARFA YENİDEN LİSTEYE GİREBİLİR

Sezon başında ve devre arasında Fenerbahçe'nin transfer etmek için büyük uğraş verdiği Hatem Ben Arfa da sözleşmesi bitecek yıldızlar arasında yer alıyor. Sarı-Lacivertli yönetimin Fransız futbolcu için birkez daha harekete geçip geçmeyeceği merak konusu.

Fakat Ben Arfa'nın çok uzun bir süredir futbol oynamaması yönetime geri adım attırıyor.

Takvim