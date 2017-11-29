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Fenerbahçe'den farklı tarife

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe kendi sahasında TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u 6-0'lık skorla geçti ve rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj sağladı.

Fenerbahçeden farklı tarife

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe kendi sahasında TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Sarı Lacivertliler maçtan 6-0'lık skorla ayrıldı. Bu skor rövanşta Fenerbahçe için büyük avantaj yakalamasına neden oldu.

Maça damgasını vuran isim ALper Potuk oldu. Tecrübeli oyuncu ligde fazla şansı bulamaması nedeniyle verilen bu şansı iyi değerlendirdi. Alper kariyerinde ilk hat-trickini bu mücadelede kaydetti. Alper Potuk golleri 23, 26 ve 66. dakikalarda kaydetti.

Fenerbahçe'nin diğer gollerini 26. dakikada Janssen, 45. dakikada Hasan Ali Kaldırım attı.

89. dakikada penaltıya sebep olan Adana Demirspor'da Douhadji 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 89. dakikada topun başına genç oyuncu Ahmethan Köse geçti. Genç futbolcunun penaltı golü maçtaki skoru da belirledi.

Ligde son 5 maçında 4 yenilgi, 1 beraberlik alarak kötü bir grafik çizen Adana temsilcisi, kupada rövanş için Kadıköy’den avantajlı skorla dönmeyi amaçlıyordu. Adana temsilcisi yeni teknik direktörü Timuçin Bayazit yönetimindeki ilk sınavını da Fenerbahçe karşısında verdi. Ancak çiçeği burnunda teknik adam 6-0'lık yenilgi ile Adana Demirspor kariyerine başladı.

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