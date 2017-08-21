Taraftarlar çıldırdı! Gomis ve Yasin...

Taraftarlar çıldırdı! Gomis ve Yasin...

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Sinan Gümüş piyangosu

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Nikola Kalinic imzayı attı

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Messi için 300 milyon euro!

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Demba Ba Beşiktaş'ı açıkladı

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürdüğü ünlü futbolcu Demba Ba 4 günlük tatil için Bodrum'a geldi.
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Şenol Güneş ile Simon Kjaer kavgası sebebiyle açılan soruşturma kapatılıyor.
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Yasir Kaya ByLock'tan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe Tv eski Haber Müdürü Yasir Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti

İngiliz kulübü Arsenal, 24 yaşındaki yıldız Oğuzhan Özyakup'un bir sonraki satışında yüzde 30’luk pay hakkından vazgeçmesi için 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş yönetimini, Ada’ya davet etti.

Fenerbahçe'den çifte bomba!

Fenerbahçeli yöneticiler, Gustavo Gomez transferini sonlandırmak için Milano'ya gitti. Yöneticiler, Milan ile görüşmelerinde Jose Sosa için nabız yoklayacak.

Fenerbahçeden çifte bomba!

Fenerbahçe'de yönetim stoper  transferini bir an evvel bitirmek istiyor. Sarı lacivertlilerin asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve idari menajer Hasan Çetinkaya, Milan Kulubü ile görüşmeler yapmak üzere Milano'ya gitti. Yöneticiler bir süredir görüşme halinjde olunan Gustavo Gomez transferini bitirmek istiyor. Yapılacak son görüşmelerin ardından anlaşmanın sağlanması halinde Paraguaylı stoper birkaç gün içinde İstanbul'a getirilecek.

Fenerbahçeli yetkililer, Milan yönetimiyle Jose Sosa'yı transfer etmek için de görüşmeler yapacak. Trabzonspor'un da talip olduğu iki futbolcu da takımının yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Gustavo Gomez son 2 resmi maçın kadrosuna alınmazken, Sosa ise bu sezon oynanan 4 maçta da kadroda kendine yer bulamadı. İtalyan ekibi bu futbolculara gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

Milan ile görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

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Ntvspor

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