Fenerbahçeden çifte bomba!

Fenerbahçeli yöneticiler, Gustavo Gomez transferini sonlandırmak için Milano'ya gitti. Yöneticiler, Milan ile görüşmelerinde Jose Sosa için nabız yoklayacak.

Fenerbahçe'de yönetim stoper transferini bir an evvel bitirmek istiyor. Sarı lacivertlilerin asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve idari menajer Hasan Çetinkaya, Milan Kulubü ile görüşmeler yapmak üzere Milano'ya gitti. Yöneticiler bir süredir görüşme halinjde olunan Gustavo Gomez transferini bitirmek istiyor. Yapılacak son görüşmelerin ardından anlaşmanın sağlanması halinde Paraguaylı stoper birkaç gün içinde İstanbul'a getirilecek.

Fenerbahçeli yetkililer, Milan yönetimiyle Jose Sosa'yı transfer etmek için de görüşmeler yapacak. Trabzonspor'un da talip olduğu iki futbolcu da takımının yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Gustavo Gomez son 2 resmi maçın kadrosuna alınmazken, Sosa ise bu sezon oynanan 4 maçta da kadroda kendine yer bulamadı. İtalyan ekibi bu futbolculara gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

Milan ile görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Ntvspor