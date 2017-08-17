Fenerbahçeden büyük fiyasko!

UEFA Avrupa Ligi'nde play off turu ilk maçında Vardar deplasmanına çıkan Fenerbahçe, vasat bir oyunla rakibine 2-0 mağlup oldu.

Vardar, Süper Lig'de ilk 10'a giremez!

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması öncesi son tur olan play off'ta zayıf rakibi Vardar'la ilk maçına Üsküp'te çıkan Fenerbahçe büyük hayal kırıklığı yarattı.

Yavaş oyunla adeta izleyenleri çıldırtan Fenerbahçe'de kaleci Kameni'den, forvet hattındaki oyunculara kadar oyuncular vasat bir futbol sergiledi.

20. dakikada gol yemesine rağmen kalan uzun sürede pozisyon bile zor bulan Kocaman'ın öğrencileri, savunma hattında da SOS verdi.

90+1'de Mehmet Topal'ın kendi kalesine attığı gol ise her şeyi açıklar cinstendi.

Fenerbahçe 2-0'lık mağlubiyetle ikinci maç için hiç ama hiç ümit vermedi. Bekler Hasan Ali ve Şener, orta sahada da Ozan Tufan takımın en kötüleriydi.

Maçtan dakikalar...

4. dakikada Valbuena'nın pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda Şener Özbayraklı topla buluştu. Rakibini geçtikten sonra Şener yerde kaldı ancak hakem Luca Banti 'Devam' dedi.

8. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Soldan Valbuena'nın ortasında Ahmethan Köse, altıpasta dokunamadı.

16. dakikada Şener'in sağ çaprazdan şutu üstten auta gitti.

20. dakikada Vardar, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Gol, Barseghyan'dan geldi.

Mehmet Topal'ın kafayla uzaklaştırmak istediği topla sol çaprazda buluşan Tigran Barseghyan, ceza sahası içerisine girdikten sonra Martin Skrtel'den sıyrılarak şutunu çekti ve golü attı.

27. dakikada Nabil Dirar'ın harika şutunu kaleci Filip Gacevski son anda çıkardı.

34. dakikada sağ çaprazdasn bu kez Alper Potuk vurdu, kaleci Gacevski topu yine kornere çeldi.

42. dakikada sağ çaprazdan Josef vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

İlk yarı Vardar'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada hızlı gelişen Vardar atağında Dejan Blazevski'nin pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Tigran Barseghyan'ın gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

65. dakikada Ahmethan Köse çıktı, Soldado oyuna girdi.

72. dakikada Şener çıktı, Aatif oyuna dahil oldu.

77'de Vardar tehlikeli geldi. Soldan yapılan ortaya Barseghyan çok sert gelişine vurdu top farklı deerecede auta gitti ancak şut kaleyi bulsa gol olabilirdi. fenerbahçe defansı 'SOS' vermeye devam ediyor.

81'de Fenerbahçe, Ozan Tufan'la mutlak bir gol kaçırdı. Sağdan Aatif'in getirdiği topa Soldado vuramadı. Top, Ozan'ın önünde kaldı. Ceza alanı içinde bomboş olan Ozan'ın zayıf şutu kalecide kaldı.

90+1'de Vardar, Mehmet Topal'ın kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçti. Hava topunda kafayla kalecisine dönmek isteyen Topal, meşin yuvarlağı kalesini terk etmiş olan Kameni'nin üzerinden kendi ağlarına yolladı.

1 dakika sonra Vladica Brdarovski'nin orta sahada kendisine yaptığı faulün ardından sinirlenerek rakibine tekme atan Josef De Souza, direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

İki takımın maç kadrosu:

Vardar:

Filip Gacevski - Besir Demiri - Evgeni Novak - Boban Grncarov - Hovhannes Hambardzumyan - Stefan Spirovski - Damir Kojasevic - Dejan Blazevski - Boban Nikolov - Juan Alves Ribeiro - Tigran Barseghyan

Yedekler:

Igor Aleksovski - Darko Velkoski - Vladica Brdarovski - Darko Glisic - Nikola Gligorov - Jambul Jighauri - Ytalo Jose

Fenerbahçe:

Carlos Kameni - Hasan Ali Kaldırım - Şener Özbayraklı - Martin Skrtel - Mehmet Topal - Nabil Dirar - Ozan Tufan - Mathieu Valbuena - Josef De Souza - Alper Potuk - Ahmethan Köse

Yedekler:

Volkan Demirel - Roman Neustadter - İsmail Köybaşı - Oğuz Güçtekin - Aatif Chahechouhe - Mauricio Isla - Roberto Soldado

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