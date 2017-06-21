Fenerbahçeden Beşiktaşın yıldızına sıcak temas!

Fenerbahçe'de yönetim forvet transferi bütçesini belirlemek için Ozan Tufan ve Simon Kjaer'den doğacak bonservis gelirini bekliyor.

İki futbolcudan toplamda 15 milyon Euro'ya yakın gelir bekleyen sarı lacivertliler Van Persie'nin yanına etkili bir santrafor arayışındalar.

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrulutusunda Uçan Hollandalıyı yükseltecek bir isim arayışında olan Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Beşiktaş'ın henüz sözleşme imzalayamadığı Vincent Abuobakar.

Oyuncu temsilcisi ile öngörüşme gerçekleştirildiği ve şartlar temin edilmesi durumunda Kamerunlu oyuncunun Fenerbahçe'ye gelebileceği mesajının alındığı iddia edildi.

Sarı Lacivertlilerin forvet arayışlarında ismi geçen Negredo ve Aduriz konusunda da teklif verip beklemeye geçtikleri ifade ediliyor.

Orta saha konusunda çalışmalarını da sürdüren yönetim, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Andrea Castro ile şartları konuşmak üzere menajerini İstanbul'a çağırdı.

Yapılacak olan görüşmede resmi teklifin sunulacağı ve şartların oluşması halinde Castro ile sözleşme imzalanabileceği gelen haberler arasında.

Yönetimin Topuk Yaylası Kampına kadar kadro iskeletini sağlamak adına bir kaç transferi daha resmen açıklaması bekleniyor.

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