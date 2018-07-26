Fenerbahçeden Beşiktaşa ikinci transfer çalımı

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a ikinci transfer çalımı

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Fenerbahçe Beşiktaş'a çalım attı... Avrupa'da oynayan gurbetçi oyunculara yönelen 2 kulübün listesinde yer alan futbolcuların yeni adresi Beşiktaş değil Fenerbahçe oldu.

Oysa Beşiktaş hem Ferdi Kadıoğlu hem de Orkun Kökçü için dev adımlar atmış ve bu oyuncuları imza aşamasına kadar getirmeyi başarmıştı.

Beşiktaş ilk olarak Hollanda'nın Nijmegen takımında oynayan 18 yaşındaki Ferdi ve kulübü ile anlaşmasına rağmen Fenerbahçe'nin daha hızlı davranması sonucu gurbetçi futbolcu Sarı-Lacivertli kulübe imza attı. Bu aynı zamanda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a attığı ilk gol oldu.

ARAYA COCU'YU SOKTULAR

F.Bahçe Ferdi'yi transfer ettikten sonra Beşiktaş'ın anlaşmaya yakın olduğu Feyenoord'lu Orkun Kökçü ile de söz kesti. Teknik Direktör Cocu'yu 3 gün önce araya sokan yönetim 17 yaşındaki Orkun'u imza aşamasına getirerek Beşiktaş'a ikinci çalımı attı.

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