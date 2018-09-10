3 yıllık imzayı attı

3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe, 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Trezeguet'de son dakika

Trezeguet'de son dakika

Kasımpaşa Kulübü, futbolculardan Trezeguet, Ramazan Köse ve Diagne'nin sözleşmeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Ankaragücü'nden çifte transfer

Ankaragücü'nden çifte transfer

Başkent temsilcisi, Erdem Şen ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u ise sezon sonuna kadar kiraladı.
Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 28 yaşındaki Senegalli forvet Diafra Sakho'yu renklerine bağladı.
Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Harun Tekin transferi öncesi Fenerbahçe'nin kaleci listesinde bulunan Kevin Trapp, PSG'den ayrılıp Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Rizespor'a Ukraynalı golcü

Rizespor'a Ukraynalı golcü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Oleksandr Gladky'yi transfer etti.
Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Akhisarspor'da bir imza daha

Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

Beşiktaş'ın Fenerbahçeli Şener Özbayraklı ile temasa geçtiği iddia edildi. 2019'da sözleşmesi bitecek olan Şener, Güneş'in Bursaspor'dan eski öğrencisi.

Fenerbahçeden Beşiktaşa gidiyor

Sezon başında çok istemesine rağmen sağ bek takviyesi yapamayan Beşiktaş'tan çok flaş bir iddia geldi. Siyah- Beyazlılar'ın Fenerbahçeli Şener Özbayraklı'ya kanca attığı öne sürülüyor. İddialara göre Beşiktaşlı yöneticiler, ortak tanıdıklar aracılığıyla dolaylı yoldan Şener'le temas sağladı.

ASIL TEKLİF OCAK'TA

Milli futbolcunun sözleşmesi Haziran 2019'da sona erecek. Eğer Şener olumlu yaklaşırsa, Siyah-Beyazlılar ocak ayından itibaren resmi temaslara başlayacak.

FENER DAHA GÖRÜŞMEDİ

29 yaşındaki Şener'in Bursaspor'da Şenol Güneş'le çalışması ve çok iyi bir sezon geçirmesi de transfer iddiaları güçlendiriyor. F.Bahçe henüz Şener'e yeni sözleşme teklifi yapmadı.

GÖKHAN&CANER'DEN SONRA...

Beşiktaş daha önce de Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmıştı. Caner Erkin'i de Inter'den almıştı. Kartal'ın 3. hamlesini Şener'le yapıp yapmayacağı merak konusu.

İngilizlerden gündeme bomba gibi düşen haber

İngilizlerden gündeme bomba gibi düşen haber

Fenerbahçe'de bir kriz daha baş gösterdi

Fenerbahçe'de bir kriz daha baş gösterdi

Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık


 

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İngilizlerden gündeme bomba gibi düşen haber

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Fenerbahçede bir kriz daha baş gösterdi

Fenerbahçe'de bir kriz daha baş gösterdi

Fenerbahçe'den yıllık 2.2 milyon Euro kazanan Kameni'nin Malaga'da 400 bine oynadığı ortaya çıktı. Menajerine "Kulüp bul" denildi. Celta Vigo 300 bin Euro teklif edince, Kameni "Gitmiyorum" dedi.
Fenerbahçeden Beşiktaşa gidiyor

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

Beşiktaş'ın Fenerbahçeli Şener Özbayraklı ile temasa geçtiği iddia edildi. 2019'da sözleşmesi bitecek olan Şener, Güneş'in Bursaspor'dan eski öğrencisi.
Fenerbahçede ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık

Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Fenerbahçe TV Genel Yayın Yönetmeni İhsan Topaloğlu görevden alındı.
Fenerbahçede 7 futbolcu UEFA kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'de 7 futbolcu UEFA kadrosuna alınmadı

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Cocunun bu hareketine kimse anlam veremedi

Cocu'nun bu hareketine kimse anlam veremedi

Kayserispor'a karşı ön liberoda Diego Reyes'i kullanan Phillip Cocu kritik hatasıyla dikkatleri üzerinde topladı. Jailson, Neustadter ve Mehmet Topal alternatiflerinin bu maçta gündeme gelmemesi tepki aldı.
Ozan Tufanda son dakika gelişmesi

Ozan Tufan'da son dakika gelişmesi

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Yok artık! Cocu 9. tercihmiş

Yok artık! Cocu 9. tercihmiş

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