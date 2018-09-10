Fenerbahçeden Beşiktaşa gidiyor

Beşiktaş'ın Fenerbahçeli Şener Özbayraklı ile temasa geçtiği iddia edildi. 2019'da sözleşmesi bitecek olan Şener, Güneş'in Bursaspor'dan eski öğrencisi.

Sezon başında çok istemesine rağmen sağ bek takviyesi yapamayan Beşiktaş'tan çok flaş bir iddia geldi. Siyah- Beyazlılar'ın Fenerbahçeli Şener Özbayraklı'ya kanca attığı öne sürülüyor. İddialara göre Beşiktaşlı yöneticiler, ortak tanıdıklar aracılığıyla dolaylı yoldan Şener'le temas sağladı.

ASIL TEKLİF OCAK'TA

Milli futbolcunun sözleşmesi Haziran 2019'da sona erecek. Eğer Şener olumlu yaklaşırsa, Siyah-Beyazlılar ocak ayından itibaren resmi temaslara başlayacak.

FENER DAHA GÖRÜŞMEDİ

29 yaşındaki Şener'in Bursaspor'da Şenol Güneş'le çalışması ve çok iyi bir sezon geçirmesi de transfer iddiaları güçlendiriyor. F.Bahçe henüz Şener'e yeni sözleşme teklifi yapmadı.

GÖKHAN&CANER'DEN SONRA...

Beşiktaş daha önce de Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmıştı. Caner Erkin'i de Inter'den almıştı. Kartal'ın 3. hamlesini Şener'le yapıp yapmayacağı merak konusu.

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