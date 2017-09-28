Fenerbahçeden Beşiktaş patlaması: Efendi Beşiktaş...

Fenerbahçeli yönetici Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a yanıt verdi.

Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman'ın Leipzig maçından bir gün sonra Fenerbahçe derbisiyle ilgili sözlerini yanıt veren Şekip Mosturoğlu olay yaratan ifadeler kullandı.

Ayrıca sarı-lacivertli yönetici "Video hakem uygulaması olsaydı, Beşiktaş bu kadar şampiyon olamazdı" diye çarpıcı bir açıklama yaptı.

İŞTE ŞEKİP MOSTUROĞLU'NUN SÖZLERİ

Zaman zaman bu tip konularla basın önüne çıkmak istediğimiz bir durum değil. Futbolcuların, teknik adamların konuşmasını tercih ediyoruz. Uzun süre de buna dikkat ettik. Neto güzel söyledi, hak edilmiş bir galibiyet. Futbolun adaletine göre Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyordu ve öyle oldu.

Fikret Orman'ın bazı açıklamalarında sorun var. Türkçe'yi ben de iyi konuşurum. Efendi kelimesi TDK'da sıfat olarak nazik anlamına gelir. Sıfat olarak kullanıyorsa, insanlara sıfatı kamuoyu verir. İsim olarak buyuran, emreden kişi anlamına gelir. Fenerbahçe olduğu sürece buna izin vermeyiz.

Leipzig maçı sonrası Orman dedi ki, "İyi niyetle oynamak isteyen sporcular vardı, o yüzden keyifli bir akşam oldu". Sayın Orman'ın sözlerine katılıyorum. Pepe, Medel, Oğuzhan, Quaresma iyi niyetle sahaya çıksaydı, iyi bir maç olabilirdi. Quaresma'yı tekme atmaya götüren sebep nedir? Babel'in vatandaşı Janssen'e yaptıkları endir? Babel'in Souza'ya yaptığı nedir?

Sayın Orman geçen sene kupa maçında Hasan Çetinkaya'nın başının yarıldığını, Şenol Güneş'in futbolcumuzun boğazına sarıldığını, hakemlere, teknik heyetimize koridorlarda saldırıları unuttu sanırım. Leipzig maçında da Fenerbahçe'ye küfürü duymadı sanırım.

Şenol Güneş'in tribüne gönderilmesi nasıl bir haksızlık olabilir? Kırmızı kartlar nasıl haksızlık? Orman'ın söylediği tek doğru şey ofsayt pozisyonu. Orada da düdük çalıyor ve oyun duruyor. Bir tek bu pozisyonda haksızlık var diye galibiyete gölge düşürmeye çalışıyorsa, Fikret Orman boşa uğraşmasın. Biz haklı bir galibiyet aldık.

Beşiktaş, bizi 12 yıldır yenemiyor. Şenol Güneş her Fenerbahçe maçında bunları yapıyor.

Sayın Orman, her konuşmasında "Bizim futbolcularımızı ahlaklı, burada aile ortamı var" diyor. Bu bizi ve diğer kulüpleri rahatsız ediyor. Bu sözler diğer 17 kulübü rencide ediyor.

"Dünyanın en iyi Müslüman takımı" Beşiktaş sözlerine cevap bulamıyorum. Buna kamuoyu karar verir. Ülke çok büyük türbülanstan geçti, biz o sırada açıklama yaptık. "Duruşumuz ve ilkelerimiz Atatürk" dedik ve her konuşmamızda FETÖ'yü lanetledik. Sayın Orman bu konuda da konuşsun.

"MAHMUT AĞABEYİN SEÇTİĞİ DİL YANLIŞ AMA..."

Mahmut ağabey bugün olsa, öyle konuşmazdı. Duygularını iyi biliyorum. Fenerbahçe her zaman futbolcularına sahip çıkmıştır. Buradan ayrılan bir futbolcunun, başka bir camiaya güzel gözükmek için farklı davranmasına gerek yoktur. Tarihte birçok büyük futbolcu, başka bir kulübe transfer olmuştur. Ancak son dönemdeki gibi kimse transfer sonrası bu tip açıklamalar yapmamıştır. Mahmut ağabeyin seçtiği dil yanlıştır.

Caner Erkin'e bu taraftar 'Fişek' dedi. Onunda düzgün tavırlar sergilemesi gerekiyor.

"TFF VE MHK, BEŞİKTAŞ'A DA YANIT VERSİN"

Sistematik olan hata yapan bir hakemin futbol camiasında işi olamaz. Maçtan maça, takımdan takıma değişiyorsa burada sorun vardır. Hakem hatalarının sezon sonunda denk olacağı yönünde bir düşünce yerleştirilmeye çalışılıyor. Biz açıklama yapıyoruz, TFF'den MHK'dan yanıt geliyor. Aynı durumun Beşiktaş'a da olmasını bekliyoruz. Bir hakem Fenerbahçe lehine hata yaptı diye maç verilmeyecekse, karşısında oluruz. Rakibimizin böyle bir çabası varsa, bu boşa çabadır. Lig yarışında sadece Fenerbahçe yok. Fenerbahçe'yi durdurarak bir yarış olmaz. Sayın Yusuf Namoğlu'nun geçen sene yaptığı açıklamaların bu sene de olmasını bekliyoruz, takipçisiyiz. Sayın Demirören'in de hakem açıklamalarını bekliyoruz. Denkleştirici hata kavramı, adaletsizliktir.

"FİKRET ORMAN SAMİMİYSE; TFF'Yİ DEĞİŞTİRELİM"

Fikret Orman, TFF'den memnun değilse ve samimiyse, gelsin TFF'yi değiştirelim. Bu arada Fikret Orman, Kulüpler Birliği'nde başkan yardımcılığı için bana oy kullandı. 3-4 yıldır böyle devam ediyor, şimdi tepki koydu. Koyabilir problem yok. Burada 25 milyon Fenerbahçe Kulübü'dür. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü tartışmaya çalışıyorsa, izin vermeyiz.

"ORMAN KANITLASIN, İSTİFA EDELİM"

Biz maçtan önce burada Ahmet Nur Çebi, diğer yöneticiler, hepsiyle görüştük. Bu kişiler ağabey dediğimiz insanlar. "Var mı sorun?" dedik. Fikret Orman, yöneticilere küfür edildiğini söylüyor, varsa böyle bir şey kanıtlasın, gereğini yapalım. Ayrıca seremoniye çıkan çocuklara "8" yapılması yönünde bir şeyler söylediğini ve hareketler yapılmasını emrettiğimizi söyleniyor. Eğer bu yapılıyorsa şerefsizliktir. Bunu da kanıtlasınlar, istifa edelim. Bu şahıslarımızla ilgili iftira, Fikret Orman'ın bu kısmı düzeltmesi gerekiyor.

"AYKUT KOCAMAN DA AÇIKLAMA YAPACAK"

Aykut Kocaman'a yönelik Fikret Orman'ın açıklamaları var. Sayın Aykut Kocaman'da o konuyla ilgili açıklama yapacak.

"VİDEO HAKEM OLSAYDI, BEŞİKTAŞ BU KADAR ŞAMPİYON OLMAZDI"

Video hakem uygulaması olsaydı, Beşiktaş'ın bu kadar şampiyonluğu olmazdı. En fazla hakemlerden zarar gören biziz. Video hakemden Fenerbahçe karlı çıkacaktır, inşallah getirilir.

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