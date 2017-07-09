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Fenerbahçe'den ayrıldı, yeni takımı belli oldu!

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Fenerbahçeden ayrıldı, yeni takımı belli oldu!

Orta sahaya Mehdi ve Traore, sağ beke Savaş Polat, forvete ise İmoh Ezekiel’i transfer eden Atiker Konyaspor’da gündem kanat transferi. Yusuf Erdoğan’dan bir türlü olumlu yanıt alamayan Yeşil- Beyazlılar, rotayı Fenerbahçe’den ayrılan Volkan Şen’e kırdı.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında takıma direkt katkı sağlayacak bir oyuncu transfer etmek isteyen Konyaspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın da kadrosunda düşündüğü oyuncuya teklif götürdü. 30 yaşındaki futbolcuya cazip bir öneri sunan Konya, olumlu yanıt aldı. Adı Beşiktaş ve Galatasaray’la da anılan Volkan’ın kendisiyle irtibata geçen Konyasporlu yöneticilere, “Bana biraz değerlendirme süresi verin. Ancak kariyerime İstanbul’da devam etmezsem Anadolu’da oynayacağım tek takım Konyaspor” cevabını verdi. Tecrübeli oyuncunun kararını bir hafta içinde verip Konyaspor’a bildirmesi bekleniyor.

Yusuf da olabilir

Konyaspor Volkan Şen transferi gerçekleşsin, gerçekleşmesin Yusuf Erdoğan’dan da yanıt beklemeye devam edecek. Adı Başakşehir ve Bursaspor’la da anılan başarılı oyuncu, kararını Konyaspor’dan yana kullanırsa İç Anadolu ekibi bu transfere de resmiyet kazandıracak.

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