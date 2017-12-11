Fenerbahçeden altın değerinde 3 puan

Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Paul Le Guen yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan ve formunu her geçen gün artıran Bursaspor, Fenerbahçe'ye karşı tutuk bir görüntü sergiledi. Fenerbahçe ise mücadelede topu ayağında tutarak rakibine gol şansı vermemeye çalıştı.

Sarı Lacivertliler aradığı golü 65. dakikada son dönemin yıldızı Giuliano ile penaltıdan buldu. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu. Mücadeleye damga vuran Bursaspor taraftarının maç boyunca göstermiş olduğu destekti. Fenerbahçe böylesine zorlu bir maçtan galibiyet çıkartarak değerli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Alınan bu sonuçla Fenerbahçe puanını 29'a yükseltti ve maç fazlasıyla ligde 2.liğe yerleşti. Bursaspor ise 24 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

Mücadelede ilk isabetli şut 6. dakikada Bursaspor'da Kembo'dan geldi. Taraftarının büyük bir desteği ile maça da baskılı başlayan Yeşil Beyazlı ekip rakip yarı sahada topu kazandı. Ceza sahası dışında topla buluşan ve kaleyi görür görmez Kembo şutu gönderdi. Cılız şut kaleci Volkan'da kaldı.

Mücadelenin ilk 10 dakikası geride kaldı ve iki takım da henüz net bir pozisyon üretemedi. Fenerbahçe ve Bursaspor ligin zirvesinde yer alabilmek adına maça temkinli başladı. Bu dakikaya kadar ev sahibi ekip daha çok uzun ve araya atılan toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Sarı Lacivertliler ise daha topa hakim olmak isteyen bir oyun yapısı ile sahada yer aldı.

İlk sarı kart genç Ertuğrul'a

17. dakikada mücadelenin ilk sarı kartı genç oyuncu Ertuğrul Ersoy'a çıktı. Aatif'ın Bursaspor yarı sahasında tehlikeli getirdiği topta genç savunmacı sert bir hareketle rakibini durdurunca hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Janssen gole yaklaştı

18'de Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın kafa pasıyla sırtı kaleye dönük bir şekilde topla buluşan Vincent Janssen, dönerek vuruşunu yaptı ancak top az farkla direğin yanından auta gitti. Hollandalı topu filelerle buluşturabilseydi son haftalardaki en güzel gollerden birine imza atacaktı.

Batalla uzaktan denedi

19. dakikada bu kez Bursaspor gol arayan taraf oldu. Bogdan Stancu'nun pasında topu kontrol eden Pablo Batalla, yayın içinden vuruşunu yaptı fakat top yandan auta gitti. Arjantinli oyuncu pozisyon sonrası hakeme faul olduğu yönünde yoğun bir şekilde itiraz etti.

Mücadelenin 24. dakikasında 2. sarı kart Fenerbahçe'den Martin Skrtel'e çıktı. Kullanılan kornerde Nuestadter kaleci Harun'a faul yaptı. Topu hızla oyuna sokmak isteyen Harun'u engelleyen tecrübeli savunmacı Skrtel sarı kart gördü.

Mücadelede sertlik arttı

Maçta sertlik arttıkça sarı kartlar artmaya başladı. 25'te Aatif Chahechouhe, orta sahada Emmanuel Badu'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

Volkan Demirel son anda

33. dakikada Bursaspor Jorquera Fenerbahçe savunmasını alt üst eden bir ara pas attı ve ceza sahasının solunda topu Aziz Behich ile buluştur. Behich topu içeriye ortaladı. Stancu'dan önce topu çelen Volkan Demirel, önemli bir kurtarışa imza attı.

Zorunlu değişiklik

37. dakikada Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcu sakatlandı. Sağlık görevlilerinin tedavisinin ardından oyuncu maça devam edemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine Sarı Lacivertliler ilk oyuncu değişikliğini 40'da kullandı. Janssen'in yerine oyuna dahil olan isim Roberto Soldado oldu.

İlk yarıda dikkat çeken gol pozisyonu olmazken, her iki takım da kontorllü bir oyun sergiledi. 45 dakikalık bölümde Fenerbahçe'den Aatif ve Bursaspor'dan Kembo performansları ile dikkat çekti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

2. yarı gerginlikle başladı

2. yarı başlamadan hemen önce Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, kale arkasında kendisine yabancı madde atan Bursasporlu taraftarlara döndü ve onlarla kısa bir süre tartışma yaşadı. Maçın ikinci yarısına Bursaspor, değişiklikle başladı. Jorquera oyundan çıkarken yerine Faty girdi.

50. dakikada Aatif Chahechouhe'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Nabil Dirar'ın ortası kaleci Harun Tekin'de kaldı.51'de hızlı gelişen Bursaspor atağında Pablo Batalla pasını bekletmeden sol kanada aktardı. Aziz Behich ceza sahasına ortaladı fakat top herkesi aşıp oyun alanını terketti.

56. dakikada Fenerbahçe Giuliano ile Bursaspor ceza sahası hemen önünde frikik kazandı. Soldado'nun kullandığı serbest vuruş barajdan döndü, dönen topa tekrar Soldado vurdu kaleci Harun Tekin kurtardı.

Penaltı ve gelen gol...

Ekong, ceza sahası içinde rakibini iyi bir şekilde arkasına alan Roberto Soldado'yu düşürdü ve hakem Ali Palabıyık beyaz noktayı gösterdi.Dakikalar 65'i gösterdiğinde Fenerbahçe, Giuliano'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Kazanılan penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Giuliano topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ligdeki 8. golünü kaydetti.

Üst üste oyuncu değişiklikleri...

Golü ardından Aykut Kocaman 2. değişiklik hakkını kullandı ve Aatif'ın yerine oyuna dahil olan isim Valbuena oldu. Bursaspor'da da bir oyuncu değişikliği yaşandı. Badu yerine Delarge oyuna giren isim oldu.

69'da Bursaspor'da Dzon Delarge'ın pasında rakibinin üstüne giden Jires Kembo-Ekoko sağına çekip vurdu fakat top kaleyi bulmadı.

77'de Bursaspor'da Aziz Behich, rakibi Nabil Dirar'a arkadan yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Aziz Behich gördüğü bu kart sonrasında Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

80. dakikada sağ kanattan Pablo Batalla'nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Ekong'un kafa vuruşu üstten auta gitti.

Mücadelede dakikalar 81'i gösterdiğinde hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Giuliano'nun ortasında Roberto Soldado şansını denedi fakat kalecinin kontrolünde top auta gitti.

Bu pozisyonun ardından Bursaspor bir oyuncu değişikliğine daha gitti. Joshua John oyuna girerken Barış Yardımcı oyundan alınan isim oldu.

84'te Mehmet Topal'ın topuk pasına hareketlenen Nabil Dirar süratle son çizgiye kadar indi. Yerden pasında Roberto Soldado gelişine vurdu fakat top üstten auta gitti.

Mücadelenin 86. dakikasında Aziz Behich kendi yarı sahasından hızlı hücuma çıkmak istedi. Fenerbahçe'den Soldado rakibini önlemek için sert bir hareketle topa müdahalede bulundu. Bu hareketi hakem Ali Palabıyık sarı kartla cezalandırdı.

Volkan Demirel'den kritik kurtarış

88'de Arjantinli Pablo Batalla'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Dzon Delarge, ceza sahasına girerken sert vurdu fakat kaleci Volkan Demirel topu kornere tokatlamayı başardı.

90+1. dakikada Fenerbahçe son oyuncu değişikliğini kullandı. Maçtaki tek golün sahibi Giuliano yerini genç futbolcu Oğuz Kağan'a bıraktı.

11'LER

Bursaspor: Harun, Ertuğrul, Ekong, Titi, Barış, Aziz Behich, Badu, Jorquera, Batalla, Kembo, Stancu.

Yedekler: Muhammed, Yusuf Erdoğan, Merter Yüce, Josua John, Furkan Soyalp, Delarge, Sinan Bakış, İsmail Konuk, Faty, Deniz Yılmaz

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, Josef, M.Topal, Dirar, Giuliano, Aatif, Janssen

Yedekler: Kameni, Erten, Hasan Ali, Isla, Ozan Tufan, Neto, Valbuena, Ahmethan Köse, Oğuz Kağan Güçtekin, Soldado