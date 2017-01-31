Fenerbahçeden Advocaat açıklaması geldi!

Fenerbahçe'den Advocaat açıklaması geldi!
Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesinden Hollandalı teknik adam Dick Advocaat ile ilgili açıklamada bulundu.
Fenerbahçe, resmi internet sitesinden Dick Advocaat'ın Hollanda'da olduğunu ve bugün eşiyle döneceğini açıkladı.
İşte Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama;
"Futbol takımımız, bugünü izinli olarak geçirmiş, teknik direktörümüz Dirk Advocaat ise dün Hollanda’ya gitmiş, bugün eşiyle birlikte Türkiye’ye dönecektir."
"Kamuoyunun yalan ve manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz."
İlk yorumu siz yapın!