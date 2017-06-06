Fenerbahçeden 3 transfer birden!

Mehmet Ekici ve Valbuena’nın ardından yeni transferler için kolları sıvayan Fenerbahçe, Monacolu Nabil Dirar’ın işini bitirmek için kolları sıvadı. Lyon ile sözleşmesi biten Ghezzal da radara girerken, bir kaleci ile de temasa başlandı.

Fenerbahçe, Mehmet Ekici ve Valbuena transferlerinin ardından şimdi de yeni isimler için Fransa’ya gitti. Sarı-lacivertliler, Monaco forması giyen Nabil Dirar transferini bitirmek için çıkarma yaptı. Sağ bek ve orta sahanın sağında oynayan futbolcu ile prensip anlaşmasına varan F.Bahçe, Monaco ile yaptığı ön görüşmelerden de olumlu sonuç aldı. Bu transferi bitirmek ve resmi imzaları atmak için futbolcunun kulübeyle masaya oturan sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde Dirar işini bitmesi ve resmiyet kazandırması bekleniyor.

Fener’in gündemindeki diğer isim ise Valbuena ile birlikte Olympique Lyon’da oynayan Rachid Ghezzal... Sağ kanatta görev alan Cezayirli futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi büyük avantaj olarak görülüyor.

Sol kanada Khaziri

İran Milli Takımı kalecisi Alirıza Beiranvand ile anlaşan sarı-lacivertliler, buna rağmen kaleci arayışlarını sürdürüyor. Fenerbahçe, daha etkili bir isim bulunması durumunda İranlı kaleciden vazgeçilecek. Bu çerçevede yönetimin başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa’da temasları sürüyor. F.Bahçe’nin transfer listesinde bulunan isimlerden biri de Wahbi Khazri... Sunderland forması giyen Tunuslu sol kanat oyuncusunun sözleşmesi devam ederken, sarı-lacivertli yönetimin futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.