Fenerbahçeden 10 numara transfer

Fenerbahçe yönetimi, menajer Lucci’nin sözleri sonrası Badelj transferini sezon sonuna bıraktı. Sarı lacivertliler, Everton’ın Hollandalı’sı Klaassen’i hazirana kadar kiralamak için girişimler başladı.

Formaya göğüs sponsoruyla kasasını dolduran Fenerbahçe, transferde bir türlü beklenen hamleyi yapamadı. Sarı lacivertliler, bu konuda çalışmalarına devam ediyor.

Aykut Kocaman’ın orta sahaya takviye istemesi sonrası bu bölgedeki adaylara yönelen Sarı-Lacivertliler, Milan Badelj’i 1 numaralı hedef olarak belirlemişti.

Ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hırvat oyuncunun menajeri Lucci, “Bu transferin şimdi gerçekleşmesi zor. Sezon sonunda ise her şey olabilir” deyince planlar değişti.

Yönetim, Badelj ile temmuz ayından itibaren yürürlüğe girecek sözleşme imzalamak için kolları sıvadı.

Başka talibi yok

Orta sahadaki geçici çözüm ise Davy Klaassen olacak. Sarı-Lacivertliler, Everton’da forma şansı bulamayan Hollandalı yıldızı sezon sonuna kadar kiralamaya çalışacak.

İngiliz ekibi bu transfere sıcak bakıyor. Başka talibi bulunmayan 24 yaşındaki oyuncunun da Fenerbahçe’ye ‘Evet’ demesi bekleniyor.

Fanatik