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Fenerbahçe'de Volkan Şen'in sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan futbolcu Volkan Şen'in sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedildi.

Fenerbahçede Volkan Şenin sözleşmesi feshedildi

Yeni sezona Aykut Kocaman'ın önderliğinde hazırlanan Fenerbahçe'de, bir taraftan yeni transferler yapılırken, diğer taraftan da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılıyor.

Dün, Emmanuel Emenike'yi Yunan ekibi Olympiakos'a satan Sarı Lacivertliler, bugün de bir diğer kadro dışı futbolcu Volkan Şen'le ilişkini kesti.

Uzun süredir Emenike ve van der Wiel'le birlikte takımdan ayrı antrenman yapan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde tesislere giderek eşyalarını toplamıştı. Bugün ise kulüp yöneticileriyle bir araya gelen Volkan'ın alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedildi. Serbest kalan 30 yaşındaki futbolcu, istediği kulübe bedelsiz bir şekilde imza atabilir.

Fenerbahçe'ye 2015 yılında 2,5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilen Volkan Şen, Sarı Lacivertli formayla çıktığı 76 resmi karşılaşmda 8 gol atıp, 13 asist yaptı.

Atiker Konyaspor talip

Volkan Şen'e talip olan kulüpler arasında Atiker Konyaspor'un da olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Konyaspor bu sezona da iddialı bir kadro ile girmek istiyor.

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