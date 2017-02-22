Fenerbahçede Volkan Demirel şoku!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel şoku!
Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Krasnodar maçının 70. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe, Krasnodar'ı ağırladı.
Mücadelenin 70. dakikasında Sarı Lacivertliler'in tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, rakibi Smolov'dan topu kurtarmak isterken sakatlandı. Yerine Brezilyalı Fabiano oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'den Volkan Demirel'in son durumu ile ilgili bilgilendirme yapılması bekleniyor.
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