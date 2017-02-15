Fenerbahçede Volkan Demirel alarmı!

Sarı lacivertli takımda Krasnador maçı öncesi sarı alarm verildi. Eğer Volkan Demirel yarınki maçta sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve rövanşta forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Fenerbahçe, Krasnodar ile deplasmanda mücadele edecek. Sarı lacivertlilerde Skrtel cezalı olduğu için yok. Ancak, en önemli olay ise kaleci Volkan Demirel’in durumu.

Takımda tecrübeli eldiven için alarm verilmiş duruma. Eğer Volkan Demirel yarın sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Hürriyet