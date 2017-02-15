Volkan Demirel alarmı!

Volkan Demirel alarmı!

Sarı lacivertli takımda Krasnador maçı öncesi sarı alarm verildi. Eğer Volkan Demirel yarınki maçta sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve rövanşta forma giyemeyecek.
Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevi sona eren Jan Olde Riekerink, futbolcularıyla vedalaştı.
Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaş yönetimi ligdeki ve Avrupa’daki zorlu maçlar öncesinde oyunculara ödeme yaptı.
Fenerbahçe'ye güzel haber!

Fenerbahçe'ye güzel haber!

Olympiakos'un kaptanı ve takımın en önemli yıldızı Vassilis Spanoulis, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel alarmı!

Sarı lacivertli takımda Krasnador maçı öncesi sarı alarm verildi. Eğer Volkan Demirel yarınki maçta sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve rövanşta forma giyemeyecek.

Fenerbahçede Volkan Demirel alarmı!

UEFA Avrupa Ligi heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Fenerbahçe, Krasnodar ile deplasmanda mücadele edecek. Sarı lacivertlilerde Skrtel cezalı olduğu için yok. Ancak, en önemli olay ise kaleci Volkan Demirel’in durumu.

Takımda tecrübeli eldiven için alarm verilmiş duruma. Eğer Volkan Demirel yarın sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

"O futbolcuyu istiyorum ama şimdi söyleyemem"

3 Büyükler'e kötü haber!

3 Büyükler'e kötü haber!

Fenerbahçe'ye güzel haber!

Fenerbahçe'ye güzel haber!


 

Hürriyet

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"O futbolcuyu istiyorum ama şimdi söyleyemem"

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Fenerbahçede Volkan Demirel alarmı!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel alarmı!

Sarı lacivertli takımda Krasnador maçı öncesi sarı alarm verildi. Eğer Volkan Demirel yarınki maçta sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve rövanşta forma giyemeyecek.
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