Fenerbahçede taraftarları çok sevindirecek ayrılık

Fenerbahçe’nin Leicester City’den kiraladığı Islam Slimani’yle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Cezayirli futbolcunun sarı lacivertli takımdaki geleceği tartışmalı hale gelirken, Lübnanlı gazeteci Mootaz Chehade flaş bir iddiada bulundu.

Chehade resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesini sonlandırmak istediğini ve Türkiye'den ayrılmak istediğini yazdı. Ayrıca Slimani ile Suudi Arabistan kulüplerinin ilgilendiğini de ifade etti.