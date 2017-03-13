Fenerbahçede tam 5 ismin bileti kesildi!

Gelecek sezon transferde FFP kriterlerini dikkate almak zorunda olan Fenerbahçe; Van Persie, Emenike, Van der Wiel, Fernandao ve Chahechouhe'yu satarak kaynak yaratacak.

Futbolda bir sezonu daha hayal kırıklığıyla kapatmaya hazırlanan Fenerbahçe’de yönetim önümüzdeki sezon için çalışmalarına şimdiden başladı... Özellikle bazı oyuncularla yollarını ayıracak olan Sarı-Lacivertli kurmaylar şu anda iki ismi takımda tutmak için büyük çaba sarf ediyorlar.

Bu isimlerden en önemlisi de Jeremain Lens. Beşiktaş’ın da gizliden gizliye takıma katmak için uğraştığı yıldız futbolcu kiralık olarak Fenerbahçe’de forma giyiyor. Sunderland Kulübü ise bu oyuncusunu ucuza kaptırmak niyetinde olmadığı için Fenerbahçe yönetimi de kaynak arayışlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Eğer bonservis bedeliyle alınamazsa Lens yeniden kiralık olarak kadroya katılmaya çalışılacak.

Diğer isim ise Moussa Sow. Senegalli yıldızın da bonservisi hayli yüksek... Bunun için Lens gibi Sow da yeni sezonda tekrar kiralık olarak alınabilir.

Gerek Lens gerekse Sow’un bonservisi ile alınabilmesi için kilit isim ise Kjaer... Bunun için ise Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer’e yapılacak teklifler dikkate alınacak. Bu oyuncunun transferinden iyi bir para elde edilebilirse sıkıntı ortadan kalkmış olacak. Ayrıca Fenerbahçe yönetimi 5 isme de teklif gelmesi halinde değerlendirecek.

İşte o isimler...

Emmanuel Emenike

Jose Fernandao

Aatif Chahechouhe

Robin van Persie

Gregory van der Wiel