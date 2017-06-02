Fenerbahçede sıcak saatler! Lens...

Yönetim Jeremain Lens’i transfer etmekten vazgeçti. Bunun en önemli sebebi ise Hollandalı futbolcunun maliyeti...

Lens, Fenerbahçe’den yıllık 4 milyon euro ücret talep etti. Bunun yanısıra futbolcunun kulübü Sunderland ise 10 milyon eurodan başladığı pazarlıklarda en son 8 milyona indi. Lens’in bu yüksek maliyetinin yanısıra Teknik Direktör Aykut Kocaman da oyuncu için çok olumlu rapor vermedi. Kocaman bu fiyatlara daha etkili bir ismin alınabileceğini belirtti.

Sarı-lacivertli yöneticiler Beşiktaş’ın futbolcuya olan ilgisi içinse “Lens’e 4 milyon euro vereceklerse alsınlar” ifadelerini kullandılar.

Takımın en önemli ismi olsa da Hollandalı futbolcu Fenerbahçe’de birçok isimden daha az ücret alıyordu. Van Persie, Kjaer, Skrtel gibi oyuncularr Lens’ten daha fazla kazanıyordu. Bu sezonki performansı sonrası da Lens ücretine zam istedi.

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