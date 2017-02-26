Fenerbahçede seçim zirvesi yapıldı

Fenerbahçe Yönetimi, ‘olağanüstü seçim’ konusunu masaya yatırdı.

Aziz Yıldırım ve kurmayları, “Şimdi seçime gidersek seneye mayıs ayında bir kez daha seçim yapmak zorunluluğu var. Bu da iyi bir hamle olmaz. O nedenle olağanüstü kongreyi şimdilik gündemden kaldıralım” kararına vardı.

Başkan’ın Yargıtay’dan ‘şikede kumpas’la ilgili lehte bir karar açıklanması durumunda ise daha önce belirttiği gibi koltuğu hemen bırakmayı düşündüğü öğrenildi.