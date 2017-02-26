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Cristian Baroni'ye büyük şok!

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Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

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Cristian Baroniye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Fenerbahçede seçim zirvesi yapıldı

Fenerbahçe'de seçim zirvesi yapıldı

Fenerbahçe Yönetimi, ‘olağanüstü seçim’ konusunu masaya yatırdı.
Flaş karar! Kjaer...

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