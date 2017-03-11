Fenerbahçede müthiş geri dönüş!

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Karşılaşma tempolu başladı. Alanyaspor'un iki atağından sonuç çıkmadı.

Fernandes perdeyi açtı

Mücadeleye hızlı başlayan Aytemiz Alanyaspor, 2. dakikada Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. 9. dakikada Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada top farklı bir şekilde auta gitti.

10. dakikada Alanyasporlu futbolcu Fenerbahçe ceza sahasında yerde kaldı. Alanyasporlu futbolcular ve taraftarlar penaltı beklerken karşılaşmanın hakemi 'Devam' dedi.

Alanyaspor, art arda ataklarla Fenerbahçe kalesine yükleniyor. 11. dakikada Candeias, sol kanattan bindirdi, dar açıdan vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı çıktı.

Wagner Love'la fark 2 oldu

Fenerbahçe şokta! 15. dakikada Wagner Love, ceza sahası içinden dönerek vurdu ve top ağlarla buluştu. Alanyaspor, Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçti.

20. dakikada Love, kaleye çok yakın bir mesafeden serbest vuruş kullandı. Love'ın şutunda top barajdan sekti. Aynı dakikada Alanyaspor bir kez daha gole çok yaklaştı. Emre Akbaba'nın şutunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

29. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden çektiği sert şut kaleyi bulmadı.

Alanya kalesinde şanssız an

31. dakikada Alanyaspor Omeruo, topu şanssız bir şekilde kendi kalesine yolladı ve durum 2-1'e geldi.

Fenerbahçe, Fernandao ile eşitliği yakaladı

Fenerbahçe, 39. dakikada Fernandao ile golü buldu. Brezilyalı futbolcu, Lens'in pasında boş kaleye topu gönderdi ve mücadeleye eşitlik geldi.

42. dakikada Alper serbest vuruştan topu içeriye ortaladı. Mehmet Topal vurdu, top ağlarla buluştu ancak karşılaşmanın hakemi golü geçersiz sayarak 'Ofsayt' kararı verdi.

İlk yarı, 2-2'lik eşitlikle son buldu.

İkinci yarıya her iki takım da aynı 11'lerle başladılar.

Fenerbahçe Aatif'la öne geçti

58. dakikada Ozan Tufan'ın pasında Aatif Chahechouhe, bekletmeden vurdu ve Alanya ağlarını sarstı. Fenerbahçe, 3-2 öne geçti.

72. dakikada Wagner Love, topla birlikte ceza sahasına girdi ve kaleye yakın bir noktada yerde kaldı. Love, penaltı kararı beklerken hakem 'Devam' dedi.

84. dakikada Volkan Şen yerde kaldı. Tedavisi saha içerisinde yapılan futbolcu, oyuna kaldığı yerden devam etti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2'lik galibiyetle 3 puana uzanan taraf oldu.

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