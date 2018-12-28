Fenerbahçede kulisleri sallayan transfer haberi

Sezon başında Fransa'dan büyük umutlarla transfer edilen Benzia'nın istenen performansı verememesi nedeniyle yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, Benzia'nın yerine Liverpool'da forma giyen Adam Lallana'nın peşine düştü.

Orta sahaya iyi bir oyun kurucu arayan Fenerbahçe'de her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Kulislere düşen son aday ise Adam Lallana...

eklentileri karşılayamayan Yassine Benzia'yı Lille'e geri göndermek için çaba harcayan sportif direktör Damien Comolli'nin, başarması halinde yerine Lallana'yı düşündüğü iddia edildi.

30 yaşındaki 'on numara' Liverpool'da bu sezon sadece 7 maçta şans bulabildi. İyi bir teklif gelirse ocak ayında gözden çıkarılacak 5 oyuncu arasında gösteriliyor.

Fenerbahçe'nin İngiltere doğumlu Adam Lallana için satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sunacağı dile getirildi.

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