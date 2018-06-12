Fenerbahçede ilk resmi ayrılık

Fenerbahçe, José Fernandao’nun transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun anlaştığını açıkladı.

Fenerbahçe, José Fernandao’nun transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun anlaştığını açıkladı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu José Fernando Viana de Santana’nın transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır.

José Fernando Viana de Santana’ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.

Al Wehda geçtiğimiz günlerde Emre Çolak'ı da kadrosuna katmıştı.