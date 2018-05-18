Canlı yayında ayrılığı açıkladı

Canlı yayında ayrılığı açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon sonunda bordo mavili kulüpten ayrılacağını açıkladı.
Ryan Donk'ta son dakika

Ryan Donk'ta son dakika

Ligin ilk yarısını kadro dışı geçiren ve Fatih Terim göreve geldikten sonra 11’in değişmez ismi olan Ryan Donk’la yeni sözleşme yapılacak.
Kartal'a golcü sol kanat

Kartal'a golcü sol kanat

Belçika basını, Beşiktaş'ın Anderlecht forması giyen Henry Onyekuru'yu kiralamak istediğini yazdı.
Ben Yedder bombası

Ben Yedder bombası

Galatasaray, Sevilla'nın yıldız futbolcusu Wissam Ben Yedder'i transfer listesine ekledi.
Buffon ayrılığı açıkladı

Buffon ayrılığı açıkladı

Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Jeremain Lens'e talip var

Jeremain Lens'e talip var

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un, Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.
Elano bombası! Geri dönüyor

Elano bombası! Geri dönüyor

Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Brezilyalı yıldız Elano Süper Lig'e geri dönüyor.
Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Trabzonspor'da mutsuz olan Arjantinli yıldız Sosa, eski takımı Beşiktaş'a haber gönderdi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık

Zenit’ten kiralanan Luis Neto, sezon sonunda Rus ekibine geri dönecek.

Fenerbahçede ilk ayrılık

Zenit’ten kiralanan Luis Neto, sezon sonunda Rus ekibine geri dönecek. Portekizli savunmacı, Skrtel’in cezası nedeniyle Konya maçında forma giyerek Sarı- Lacivertliler’e veda etme şansı yakaladı.

Neto’nun Skrtel ile birlikte savunmanın göbeğini oluşturması bekleniyordu. Ancak Neustadter’in başarılı performansına, 29 yaşındaki stoperin hataları eklenince işler değişti.

Portekizli oyuncu, bu sezon Sarı-Lacivertliler’de 15 resmi maçta forma giyerken, 5 kez sarı kart gördü.

Simon Kjaer ezeli rakibe

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