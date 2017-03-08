Fenerbahçede ilk ayrılık!

Fenerbahçe’nin ocak ayındaki tek transferi, sezonun ilk yarısında Zorya forması giyen Oleksandr Karavaev olmuştu.

Ukraynalı oyuncu, Shakhtar’dan 6 aylığına kiralanmıştı. Karavaev’in Fenerbahçe macerası güzel başladı, hazırlık maçları ile kupada başarılı performans gösterdi.

Ancak sonra sert bir düşüş yaşadı. 24 yaşındaki oyuncu son 5 resmi maçta kadroya bile giremedi. Advocaat’ın kendisiyle ilgili konuşurken, “Ukraynalı oyuncumuz” dediği Karavaev, şimdiden bavullarını toplamaya başladı.

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