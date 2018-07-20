Fenerbahçede ikinci Jack Wilshere vakası

Fenerbahçe, Jack Wilshere’ı İstanbul’a getirmiş ve yapılan görüşmede anlaşma sağlanmıştı. Ancak İngiliz futbolcunun ailesi, Londra’dan ayrılmak istemeyince transfer suya düşmüş ve Wilshere, West Ham’a imza atmıştı.

Sarı- Lacivertliler yine benzer bir senaryoyla karşı karşıya. Comolli, Yannick Bolasie’nin kiralanması için Everton ile el sıkıştı. Fransız direktör, oyuncuyla telefonda yaptığı görüşmede de prensip anlaşmasına vardı. Ancak İngiltere’den gelen haber, can sıkacak cinsten.

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe’ye ‘evet’ demesine rağmen eşi Kelsey’i ikna edemediğini yazdı. Kelsey’nin, oğulları Kaidy’nin eğtiminin aksamaması için İngiltere dışına gitmek istemediği belirtildi. Sarı-Lacivertliler’in, Bolasie’ye pazar gününe kadar eşini ikna etmesi adına süre verdiği öğrenildi.