Fenerbahçede ikinci Aykut Kocaman dönemi yarın başlıyor!

Şampiyonluğa çok önceden havlu atan ve bu sezon da büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, Aykut hocasına geri dönüyor. Sarı Lacivertliler'de Aykut kocaman dönemi yarın başlıyor.

2013/2014 sezonunda Ersun Yanal'la Nisan ayında yaşadığı rüya gibi bir şampiyonluğun ardından bir daha ligde gün yüzü göremeyen Fenerbahçe'de Aykut Kocaman devri başlıyor.

Yarın kulübe gidecek

Bu sezon Konyaspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarı elde eden başarılı teknik adam, kulübünden Fenerbahçe için izin almıştı. Kocaman, yarın kulübe gidecek ve 27 Haziran'da başlayacak kamp ve transferler için kolları sıvayacak.

İstanbul, Topuk Yaylası, Belçika...

Sarı Lacivertliler, 27 Haziran'da İstanbul'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Daha sonra Topuk Yaylası'na gidecek olan Fenerbahçe, son olarak Belçika'da bir turnuvaya katılacak.

Volkan Demirel ve Hasan Ali imzalıyor

Öte yandan sözleşmesi biten oyunculardan kaptan Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım'ın yönetime büyük ölçüde anlaştığı, imzaların kısa süre içinde atılacağı öğrenildi.

Sow ve Lens kalmak istiyor

Sow ve Lens konusunda ise top kulüplerde... İki oyuncunun da ilk tercihi Fenerbahçe'de kalmak yönünde...

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