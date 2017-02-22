Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.
Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.
Diego Ribas coştu!

Diego Ribas coştu!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego, Flamengo formasıyla gollerine devam ediyor.
Van Persie'de son dakika! Transfer...

Van Persie'de son dakika! Transfer...

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Messi'ye tam 115 milyon euro!

Messi'ye tam 115 milyon euro!

Premier Lig kulüplerinden Manchester City gelecek sezon için ilk, belki de tek hedefini belirledi: Barcelona ve dünya futbolunun 1 numaralı yıldızı Lionel Messi.
Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaş yönetimi ligdeki ve Avrupa’daki zorlu maçlar öncesinde oyunculara ödeme yaptı.
Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.

Fenerbahçe'de hayaller 1-1 yıkılıyor!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ülker Stadı'nda Krasnodar'ı konuk eden Fenerbahçe, birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçede hayaller 1-1 yıkılıyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda 1-0'ın rövanşında Krasnodar'ı ağırlayan Fenerbahçe, 90 dakika boyunca üstün oynamasına rağmen turu Rus ekibine bıraktı.

Maça baskılı başlamasına rağmen henüz 7. dakikada rakibin en önemli ayağı Smolov'a bomboş şut çektiren Kjaer-Skrtel ikilisinin büyük hatasıyla mağlup duruma düşen Fenerbahçe, maçı çeviremedi. Smolov tek başına Fenerbahçe defansıyla savaşarak iyi bir oyun ortaya çıkardı.

Sow ve Alper'le birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Sarı Lacivertliler'de maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Van Persie'ye adeta top değmedi.

Advocaat'ın Josef-Mehmet Topal ikilisini bozmaması ve inatla çift forvete dönmemesi ise yine hayal kırıklığı dışında bir sonuç vermedi.

İlk maçtaki vasat ve isteksiz futbolun cezasını ağır şekilde ödeyen Fenerbahçe'de maçın son bölümünde taraftarlar yönetimi protesto etti.

Maçtan dakikalar...

Maça hızlı başlayan ve rakibinin kalesinde baskı kuran Fenerbahçe'ydi.

4'te Kullanılan kornerde ceza sahası içinde çaprazda Sow şutunu çekti, kaleciden dönen topu Skrtel tamamlamak isterken tecrübeli stoper yerde kaldı ancak hakem Pawel Raczkowski 'Devam' dedi. Fenebrahçeliler bu pozisyonda penaltı bekledi.

İlk atakta golü attılar!

7. dakikada Krasnodar ilk atağında golü buldu... Golü atan Krasnodar'ın forveti Smolov. Fenerbahçe savunmasından büyük hata... Smolov, Skrtel ve Kjaer'in arasından ayağının burnuyla sert vurdu ev golü attı. Smolov'un fırsatçılığını savunmamız tahmin edemedi.

Volkan golü çıkardı

18'de Krasnodar ikinci gole çok yaklaştı ancak ceza alanı içinde bomboş Smolov'un şutunda Volkan Demirel ayaklarıyla topu çelmeyi başardı. Volkan mutlak bir golü önledi.

Nereye Josef!

19'da Fenerbahçe yine gole yaklaştı. Josef'in pasında topu alan Sow, ceza alanına girdi ancak sol ayağıyla attığı şut üstten auta gitti.

Josef burada Sow yerine sağdan ceza alanına giren Lens'e verse, Hollandalı çok rahat kaleciyle karşı karşıya kalacaktı.

Goller kaçıyor

34'te Fenerbahçe, Sow'la gole yaklaştı. Sağ kanattan Şener'in ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top ceza alanı içinde Alper'in önüne düştü. Alper sol ayağına güvenemedi ve çaprazdaki Sow'u gördü. Sol çaprazdan ssağ ayağıyla vuran Sow'un şutu üstten auta gitti.

39'da Van Persie'nin çok kritik noktadan kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

Skrtel hem yedirdi hem attı!

41'de Marin Sktel'in golüyle Fenerbahçe beraberliği yakaladı.

Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Lens içeriye doldurdu, penaltı noktasının hemen üstünde Josef kafayı vurdu. Top direkten dönerken, meşin yuvarlak diğer direğe dıoğru yöneldi. Burada yaşanan karambolde Skrtel vurdu ve golü attı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Krasnodar'dı.

Santimetrelerle kurtardık!

50'de Rus ekibi ikinci gole çok yaklaştı. 50'de Krasnodar ikinci gole çok yaklaştı. Ramirez, Şener'i çalımlayıp ceza alanına girdi ve sol çaprazdan şutunu çekti. Top santimelerle auta gitti.

Ne yaptın Alper! At artık...

52'de Alper Potuk inanılmaz bir gol kaçırdı. Ceza sahasına giren Alper topu bir anda önünde buldu. Bomboş bir şekilde topu göğüsüyle yumuşatan Alper, kale dibinden topu üstten auta gönderdi.

Alper topun dibine girmek yerine sakin kalabilse golü atacaktı.

Kaleci kurtarıyor...

60'ta sol açıktan İsmail Köybaşı inanılmaz bir şut çıkardı, kaleci Stanislav Kritsyuk uzaklardan gelen bu şutu son anda kornere çeldi.

Kullanılan kornerde Lens direkt kaleye vurdu, yine Kritsyuk kornere çeldi.

3 oyuncu değişikliği!

70'te sakatlanan Volkan Demirel'in yerine Fabiano oyuna dahil oldu.

Sow ve Şener de çıkarken, Fernandao ve Volkan Şen...

Bu değişiklikler ise oyuna pek fazla etki etmedi ve kalan dakikalarda Fenerbahçe baskı bile kuramayarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

İki takımın maç kadroları:

Fenerbahçe:

Volkan Demirel - Şener Özbayraklı - Simon Kjaer - Martin Skrtel - İsmail Köybaşı - Alper Potuk - Josef De Souza - Mehmet Topal - Robin Van Persie - Moussa Sow - Jeremain Lens

Yedekler:

Fabiano Ribeiro - Roman Neustadter - Gregory Van Der Wiel - Hasan Ali Kaldırım - Ozan Tufan - Volkan Şen - Fernandao

Krasnodar:

Stanislav Kritsyuk - Cristian Ramirez - Naldo - Andreas Granqvist - Vitali Kaleshin - Charles Kabore - Yuri Gazinsky - Victor Claesson - Vyacheslav Podberezkin - Fedor Smolov - Francisco Wanderson

Yedekler:

Andrei Sinitsyn - Aleksandr Martynovich - Dmitri Torbinsky - Joaozinho - Ricardo Laborde - Ilya Zhigulev - Mauricio Pereyra

Sow:

Sow: "Atamadım, özür diliyorum"

Advocaat:

Advocaat: "Oyuncularım çok dürüstse söylesin..."

Fenerbahçe'de Volkan Demirel şoku!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel şoku!


 

Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Sow: Atamadım, özür diliyorum

Sow: "Atamadım, özür diliyorum"

Fenerbahçe'de Moussa Sow ve Fabiano, Krasnodar maçı sonrası üzgün olduklarını belirtirken gol pozisyonlarından yararlanamadıklarını söylediler.
Advocaat: Oyuncularım çok dürüstse söylesin...

Advocaat: "Oyuncularım çok dürüstse söylesin..."

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Krasnodar maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçede Volkan Demirel şoku!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel şoku!

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Krasnodar maçının 70. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
İlk golü attık ve morallerini bozduk

"İlk golü attık ve morallerini bozduk"

Krasnodar teknik direktörü Igor Shalimov, Fenerbahçe maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş bu takımı 5ler, Osmanlı da elerdi

"Beşiktaş bu takımı 5'ler, Osmanlı da elerdi"

Yazarımız Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Krasnodar karşılaşmasının ardından NTV Spor'da yorumlarda bulundu. Demirkol, "Bu Krasnodar'ı bu Beşiktaş orada 5'ler, burada 5'ler! Osmanlıspor da eler." dedi.
Fenerbahçede hayaller 1-1 yıkılıyor!

Fenerbahçe'de hayaller 1-1 yıkılıyor!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ülker Stadı'nda Krasnodar'ı konuk eden Fenerbahçe, birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti.
Advocaattan olay sözler!

Advocaat'tan olay sözler!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Krasnodar'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat ve oyunculardan Martin Skrtel, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
UEFAdan Karabükspora şok! 2 yıl men...

UEFA'dan Karabükspor'a şok! 2 yıl men...

Karabükspor Finansal Fair Play Kuralları çerçevesinde yaptığı yapılandırma anlaşmasının koşullarını yerine getiremedi.
Krasnodarın hocası sonuçtan memnun

Krasnodar'ın hocası sonuçtan memnun

Fenerbahçe karşısında 1-0'lık galibiyetle tur için küçük de olsa bir avantaj elde eden Krasnodar'da teknik direktör Igor Shalimov, 90 dakikayı değerlendirdi.
Hasan Aliden maç sonu itiraf!

Hasan Ali'den maç sonu itiraf!

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, 1-0 mağlup oldukları Krasnodar maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kjaer: Tesadüf eseri pozisyonlara girmemeliyiz

Kjaer: "Tesadüf eseri pozisyonlara girmemeliyiz"

Fenerbahçeli tecrübeli oyuncu Simon Kjaer, Krasnopdar ile oynanan maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu....
Joseften maç sonu ilginç yorum!

Josef'ten maç sonu ilginç yorum!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, 1-0 kaybettikleri Krasnodar maçının 90 dakikasını değerlendirdi....
Taraftarlara büyük müjde! Şifresiz...

Taraftarlara büyük müjde! Şifresiz...

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe son 32 turunda Rusya takımı Krasnodar ile eşleşti. Fenerbahçe ile...
Beşiktaşın Avrupa kadrosunda 3 yeni isim!

Beşiktaş'ın Avrupa kadrosunda 3 yeni isim!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu bildirdi. Listede 3 yeni isim var....
Aykut Demire büyük şok!

Aykut Demir'e büyük şok!

Başkent temsilcisinin UEFA’ya gönderdiği 21 kişilik listede, yeni transferler Thievy Bifouma ve Luiz Carlos da yer aldı....
Fenerbahçenin Avrupa kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği yeni kadroyu bildirdi....