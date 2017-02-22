Fenerbahçede hayaller 1-1 yıkılıyor!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ülker Stadı'nda Krasnodar'ı konuk eden Fenerbahçe, birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda 1-0'ın rövanşında Krasnodar'ı ağırlayan Fenerbahçe, 90 dakika boyunca üstün oynamasına rağmen turu Rus ekibine bıraktı.

Maça baskılı başlamasına rağmen henüz 7. dakikada rakibin en önemli ayağı Smolov'a bomboş şut çektiren Kjaer-Skrtel ikilisinin büyük hatasıyla mağlup duruma düşen Fenerbahçe, maçı çeviremedi. Smolov tek başına Fenerbahçe defansıyla savaşarak iyi bir oyun ortaya çıkardı.

Sow ve Alper'le birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Sarı Lacivertliler'de maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Van Persie'ye adeta top değmedi.

Advocaat'ın Josef-Mehmet Topal ikilisini bozmaması ve inatla çift forvete dönmemesi ise yine hayal kırıklığı dışında bir sonuç vermedi.

İlk maçtaki vasat ve isteksiz futbolun cezasını ağır şekilde ödeyen Fenerbahçe'de maçın son bölümünde taraftarlar yönetimi protesto etti.

Maçtan dakikalar...

Maça hızlı başlayan ve rakibinin kalesinde baskı kuran Fenerbahçe'ydi.

4'te Kullanılan kornerde ceza sahası içinde çaprazda Sow şutunu çekti, kaleciden dönen topu Skrtel tamamlamak isterken tecrübeli stoper yerde kaldı ancak hakem Pawel Raczkowski 'Devam' dedi. Fenebrahçeliler bu pozisyonda penaltı bekledi.

İlk atakta golü attılar!

7. dakikada Krasnodar ilk atağında golü buldu... Golü atan Krasnodar'ın forveti Smolov. Fenerbahçe savunmasından büyük hata... Smolov, Skrtel ve Kjaer'in arasından ayağının burnuyla sert vurdu ev golü attı. Smolov'un fırsatçılığını savunmamız tahmin edemedi.

Volkan golü çıkardı

18'de Krasnodar ikinci gole çok yaklaştı ancak ceza alanı içinde bomboş Smolov'un şutunda Volkan Demirel ayaklarıyla topu çelmeyi başardı. Volkan mutlak bir golü önledi.

Nereye Josef!

19'da Fenerbahçe yine gole yaklaştı. Josef'in pasında topu alan Sow, ceza alanına girdi ancak sol ayağıyla attığı şut üstten auta gitti.

Josef burada Sow yerine sağdan ceza alanına giren Lens'e verse, Hollandalı çok rahat kaleciyle karşı karşıya kalacaktı.

Goller kaçıyor

34'te Fenerbahçe, Sow'la gole yaklaştı. Sağ kanattan Şener'in ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top ceza alanı içinde Alper'in önüne düştü. Alper sol ayağına güvenemedi ve çaprazdaki Sow'u gördü. Sol çaprazdan ssağ ayağıyla vuran Sow'un şutu üstten auta gitti.

39'da Van Persie'nin çok kritik noktadan kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

Skrtel hem yedirdi hem attı!

41'de Marin Sktel'in golüyle Fenerbahçe beraberliği yakaladı.

Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Lens içeriye doldurdu, penaltı noktasının hemen üstünde Josef kafayı vurdu. Top direkten dönerken, meşin yuvarlak diğer direğe dıoğru yöneldi. Burada yaşanan karambolde Skrtel vurdu ve golü attı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Krasnodar'dı.

Santimetrelerle kurtardık!

50'de Rus ekibi ikinci gole çok yaklaştı. 50'de Krasnodar ikinci gole çok yaklaştı. Ramirez, Şener'i çalımlayıp ceza alanına girdi ve sol çaprazdan şutunu çekti. Top santimelerle auta gitti.

Ne yaptın Alper! At artık...

52'de Alper Potuk inanılmaz bir gol kaçırdı. Ceza sahasına giren Alper topu bir anda önünde buldu. Bomboş bir şekilde topu göğüsüyle yumuşatan Alper, kale dibinden topu üstten auta gönderdi.

Alper topun dibine girmek yerine sakin kalabilse golü atacaktı.

Kaleci kurtarıyor...

60'ta sol açıktan İsmail Köybaşı inanılmaz bir şut çıkardı, kaleci Stanislav Kritsyuk uzaklardan gelen bu şutu son anda kornere çeldi.

Kullanılan kornerde Lens direkt kaleye vurdu, yine Kritsyuk kornere çeldi.

3 oyuncu değişikliği!

70'te sakatlanan Volkan Demirel'in yerine Fabiano oyuna dahil oldu.

Sow ve Şener de çıkarken, Fernandao ve Volkan Şen...

Bu değişiklikler ise oyuna pek fazla etki etmedi ve kalan dakikalarda Fenerbahçe baskı bile kuramayarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

İki takımın maç kadroları:

Fenerbahçe:

Volkan Demirel - Şener Özbayraklı - Simon Kjaer - Martin Skrtel - İsmail Köybaşı - Alper Potuk - Josef De Souza - Mehmet Topal - Robin Van Persie - Moussa Sow - Jeremain Lens

Yedekler:

Fabiano Ribeiro - Roman Neustadter - Gregory Van Der Wiel - Hasan Ali Kaldırım - Ozan Tufan - Volkan Şen - Fernandao

Krasnodar:

Stanislav Kritsyuk - Cristian Ramirez - Naldo - Andreas Granqvist - Vitali Kaleshin - Charles Kabore - Yuri Gazinsky - Victor Claesson - Vyacheslav Podberezkin - Fedor Smolov - Francisco Wanderson

Yedekler:

Andrei Sinitsyn - Aleksandr Martynovich - Dmitri Torbinsky - Joaozinho - Ricardo Laborde - Ilya Zhigulev - Mauricio Pereyra

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