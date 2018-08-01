Fenerbahçede flaş ayrılık! Ali Koç kapıyı gösterdi

Fenerbahçe'de yeni başkan Ali Koç döneminde değişim devam ediyor.

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de idari menajerlik görevini üstlenen Hasan Çetinkaya, Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinden yaklaşık iki ay sonra Sarı-Lacivertli kulüpten gönderildi.

Sportif direktörlük görevine getirilen Comolli'nin Çetinkaya ile iyi bir ilişki içerisinde olmasına rağmen Başkan Koç ve ekibinin Çetinkaya ile yola devam etmek istemediği ve bu yüzden deneyimli futbol adamının iş akdinin feshedildiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de resmi siteden ismi silinen Çetinkaya'nın yerine idari menajerlik görevine Onur Başar getirildi.

Takvim