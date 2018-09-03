Fenerbahçede Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı
Süper Lig'de üst üste 3 yenilgi alan Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun performansı tartışılmaya başlandı.
Süper Lig'de üst üste 3 yenilgi alan Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı.
YİNE YENİDEN YANAL
Kulübe yakın kaynaklar, kötü gidişin sona ermemesi ve Cocu'nun takımdan ayrılması durumunda öne çıkan ilk ismin Ersun Yanal olduğunu ifade ediyorlar.
YÖNETİM DE SICAK
Mevcut yönetimde de Yanal'ın takımın başına gelmesini isteyenlerin olduğu öğrenilirken, Ersun Yanal'ın da yeniden eski takımının başına geçmek istediği gelen haberler arasında.
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