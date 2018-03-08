Fenerbahçede dev transfer operasyonu! 7 isim birden

Artık transferde UEFA engeline takılmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi; 7 yıldız ismin menajerleriyle görüşecek! Sarı-Lacivertliler'in hedefi, en az 3 ismi şimdiden anlaşarak transferi bitirmek.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında sıkıntılı bir konuma düşen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi... Takvim'in haberine göre; Mayıs ayında yapılacak genel kurulda Ali Koç'la yarışacak olan Başkan Aziz Yıldırım şimdiden yeni sezon planlaması için düğmeye bastı. Yapılan hataları artık tekrarlamak istemeyen Yıldırım ve yöneticiler çok önemli yıldızlarla temasa geçiyor.

LİSTENİN ZİRVESİNDE ROBBEN VAR

Transferde yine UEFA engeline takılmak istemeyen Sarı-Lacivertliler gözünü sözleşmesi bitecek isimlere dikti. Listenin ilk sırasında Bayern Münih'li Arjen Robben var. Hollandalı oyuncu geçmiş yıllarda da gündeme gelmişti.

Yönetimin ayrıca ilgilendiği isimler şöyle;

Mario Balotelli

Marouane Fellaini

Bernard

Joao Moutinho

Johan Cabaye

Kwadwo Asamoah

İLK TEMAS SAĞLANACAK

Fenerbahçe kısa süre içinde bu yıldızların menajerleriyle görüşerek ilk teması sağlayacak. Sarı-Lacivertliler'in hedefi, en az 3 ismi şimdiden anlaşarak transferi bitirmek.

Haberturk