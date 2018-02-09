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Fenerbahçe'de büyük pişmanlık

Mehmet Ekici'nin yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takıma hiçbir katkı vermemesi ciddi hayal kırıklığı yarattı. Psikolojik anlamda çok mutsuz olan tecrübeli oyuncu, Aykut Kocaman'ın da planlarını sekteye uğrattı.

Fenerbahçede büyük pişmanlık

Fenerbahçe'de sezon başında takıma büyük umutlarla katılan ancak sakatlıklarla boğuşan Mehmet Ekici'nin durumu karmaşık bir hale geldi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Dick Advocaat döneminde başlayan transfer hikayesi, yaz döneminde mutlu sona kavuşsa da geri kalan hikaye hiç iyi geçmiyor.

Tecrübeli futbolcunun sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takıma hiçbir katkı vermemesi ciddi hayal kırıklığı yarattı. Ancak Mehmet Ekici cephesi için olay daha da üzücü bir konumda.

Trabzonspor-Beşiktaş-Fenerbahçe arasında geçen yıl yaşanan transfer çıkmazı ve geçen sezonun ikinci yarısını kadro dışı olarak geçirmesi Mehmet'i psikolojik olarak da çok olumsuz etkiledi.

6 ay boyunca maça çıkmayan, özellikle Trabzon'da hep baskı altında olan ve takım antrenmanlarından uzak kalan Ekici, bunun acısını çok çekti. Hem fiziksel hem de psikolojik anlamda yıpratıcı bir süreç yaşandı. Fenerbahçe'ye gelmeden önce adeta hayatını İstanbul'a taşıyan ve sıfırdan bir başlangıç yapan yıldız orta saha, bir türlü sağlık sorunlarını aşamadı. Bilhassa kas yırtığı konusunda sıkıntılar çekti.

KASINDA YIRTIK

Ligin 4. haftasından itibaren Alanya, Beşiktaş ve Akhisar maçlarında düzenli süre alarak umutları artıran 27 yaşındaki oyuncu, kas yırtığı nedeniyle yine takımdan koptu, 19 Kasım 2017'den beri sadece 11 dakika oynadı.

Psikolojik anlamda çok mutsuz olan, takımda adeta varla yok arasında gidip gelen Ekici, Aykut Kocaman'ın da planlarını sekteye uğrattı. Sezon başında Mehmet Ekici'yi orta sahada çift yönlü olarak ilk 11'de kullanmayı düşünen ve çok iyi bir transfer gözüyle bakan Kocaman da beklediklerini bulamadı.

KABUS 2017

Mehmet Ekici açısından 2017 yılı k,bus gibi geçti. Trabzonspor ile transfer sorunları yaşayarak yeni yıla başlayan ve uzun süre gündemde polemiklerin hedefinde olan Mehmet Ekici, kadro dışı kaldıktan sonra futboldan uzaklaştı.

6 ay maça çıkmayan Mehmet, Fenerbahçe'de de sakatlıkları aşamadı. 14 aylık sürede sadece 1 kez Akhisarspor deplasmanında 90 dakika süre alan 27 yaşındaki futbolcu, formayı unuttu. 5 maça çıkan Ekici, 243 dakika süre aldı. Ligde 4 kupada 1 maçta oynadı, gol ve asist katkısı yapamadı.

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