Fenerbahçede bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de savunmanın önemli ismi Kjaer'in Sevilla'ya gitmesinin ardından, Aykut Kocaman'ın gözüne giren Neustadter için de yeni teklif geldi.

Spartak Moskova’nın Roman Neustadter ısrarı sürüyor.

Rus kulübü, tecrübeli futbolcu için teklifini arttırdı. İlk yapılan teklif Fenerbahçe Kulübü tarafından düşük bulunmuştu. Ardından rakam yükseltildi. Neustadter’in de ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda sarı- lacivertlilerin kasasına 4-5 milyon euro civarında bir bonservis gelirinin girmesi bekleniyor. Ayrıca Van der Wiel de birkaç kulüple temaslarını sürdürüyor.