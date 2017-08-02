Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

Adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan Jose Sosa'nın menajeri, Arjantinli futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.
Gündem yeniden Edin Visca

Gündem yeniden Edin Visca

Sarı-Lacivertliler’de Boşnak yıldızın ismi yedine gündeme geldi. Başakşehir 5.5 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe ise 3.5 milyon Euro’nun yanı sıra iki oyuncu vererek Visca’ya imza attırmak istiyor.
Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Galatasaray'ın RB Leipzig takımına sattığı Bruma, Sinan Gümüş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalya devi Milan, adı birçok Türk takımı ile anılan Carlos Bacca, Paletta ve Jose Sosa isimlerini satış listesine koydu ve gelecek teklifleri bekliyor.
Transfer resmen açıklandı!

Transfer resmen açıklandı!

Fenerbahçe Doğuş, uzun yıllar boyunca NBA’de forma giymiş tecrübeli pivot Jason Thompson ile 2017-2018 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.
Barça Neymar'ın yerine onu alıyor!

Barça Neymar'ın yerine onu alıyor!

Futbol dünyası Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın Fransız kulübü Paris Saint Germain'e muhtemel transferini konuşurken, bir başka bomba da Barcelona'dan geldi.
Galatasaray'a transfer olduğunu bizzat açıkladı!

Galatasaray'a transfer olduğunu bizzat açıkladı!

Galatasaray Odeabank, geçtiğimiz sezonu NCAA’de Ricmond Spiders’da Amerikalı forvet T.J Cline ile anlaştı. Genç oyuncu transferi sosyal medya hesabından açıkladı.
İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

Eskişehirspor teknik direktör arayışlarına Sergen Yalçın ile anlaşarak son verdi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de savunmanın önemli ismi Kjaer'in Sevilla'ya gitmesinin ardından, Aykut Kocaman'ın gözüne giren Neustadter için de yeni teklif geldi.

Fenerbahçede bir ayrılık daha

Spartak Moskova’nın Roman Neustadter ısrarı sürüyor.

Rus kulübü, tecrübeli futbolcu için teklifini arttırdı. İlk yapılan teklif Fenerbahçe Kulübü tarafından düşük bulunmuştu. Ardından rakam yükseltildi. Neustadter’in de ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda sarı- lacivertlilerin kasasına 4-5 milyon euro civarında bir bonservis gelirinin girmesi bekleniyor. Ayrıca Van der Wiel de birkaç kulüple temaslarını sürdürüyor.

Biri imzayı atacak

Biri imzayı atacak

Yıldız golcüden Fenerbahçe'ye güzel haber

Yıldız golcüden Fenerbahçe'ye güzel haber

Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye!

Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye!


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güncel
Fenerbahçede bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de savunmanın önemli ismi Kjaer'in Sevilla'ya gitmesinin ardından, Aykut Kocaman'ın gözüne giren Neustadter için de yeni teklif geldi.
Biri imzayı atacak

Biri imzayı atacak

Fransız yıldız Ben Arfa'nın kulübüyle arasındaki alacak sorununun çözülmesi bekleniyor. Lucas Lima, orta saha konusundaki bir diğer aday.
Yıldız golcüden Fenerbahçeye güzel haber

Yıldız golcüden Fenerbahçe'ye güzel haber

Forvet arayışlarını sürdüren Sarı- Lacivertliler’e yıldız futbolcudan olumlu haber geldi.
Milanın yıldızı Fenerbahçeye!

Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye!

Simon Kjaer’i Sevilla’ya satan Fenerbahçe, Neustadter’e de Rusya’dan gelen teklifler üzerine Milan’ın Paraguaylı stoperi için atağa kalktı.
Sturm Graz maçı öncesi şok sakatlık!

Sturm Graz maçı öncesi şok sakatlık!

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mehmet Ekici'nin sol arka adelesinde 2. derece yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Simon Kjaer'in Sevilla'ya transferi konusunda kulüp ve oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Hatem Ben Arfada son dakika!

Hatem Ben Arfa'da son dakika!

Fenerbahçe'nin gündeminde olan PSG'nin yıldız oyuncusu Hatem Ben Arfa'nın İstanbul'da olduğu iddia edildi.
Gündem yeniden Edin Visca

Gündem yeniden Edin Visca

Sarı-Lacivertliler’de Boşnak yıldızın ismi yedine gündeme geldi. Başakşehir 5.5 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe ise 3.5 milyon Euro’nun yanı sıra iki oyuncu vererek Visca’ya imza attırmak istiyor.
Simon Kjaerden sonra o da gidiyor

Simon Kjaer'den sonra o da gidiyor

Kjaer’in ardından Fenerbahçe’nin bir diğeri stoperi Neustadter de gidebilir. Spartak Moskova,başarılı oyuncuya cazip bir teklifte bulunurken, bonservis olarak da 3 milyon Euro önerildi.
Emre Mor transferinden vazgeçtik

'Emre Mor transferinden vazgeçtik'

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Strum Grazdan Fenerbahçeye gözdağı

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Fenerbahçenin efsanesi yoğun bakımda

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Volkan Demirel'den büyük fedakarlık

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Fenerbahçenin gözdesi elden kaçıyor

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