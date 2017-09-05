Fenerbahçede barış harekatı

Avrupa’dan elenip, sezona da kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe’de yönetim, Ülker Stadı’ndaki Başakşehir karşılaşması öncesi düğmeye bastı. Seyirciyi tribüne çekmek isteyen Kanarya, bu mücadelede 40 bini bulmak istiyor.

Süper Lig’de sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk iki maçtan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bir de üzerine Vardar’a elenerek Avrupa’dan elenmişti. Sonrasında ilk galibiyetini Gençlerbirliği deplasmanında alan ve milli arada rahat bir nefes alan Sarı-Lacivertliler, Başakşehir karşılaşmasına büyük önem veriyor.

Önümüzdeki cumartesi günü Ülker Stadı’nda oynanacak mücadeleyi, seyirci ile bir barış maçı olarak gören yönetim, şimdiden stadı doldurmak adına harekete geçti.

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Taraftar gruplarıyla bağlantıya geçen Kanarya’nın kurmayları, Fenerbahçeli futbolseverleri, takımlarına destek olmaya çağırıyor. Seyirci desteğiyle ligin en iyi takımlarından biri olan Başakşehir’i devirmek isteyen Sarı-Lacivertliler’in hedefi, 40 bin taraftarı tribüne çekmek olacak.