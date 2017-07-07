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UEFA anlaşması sebebiyle Fenerbahçe’nin transfer yapması için oyuncu satması şart. İşte bu doğrultuda Kjaer Milan’a, Ozan Tufan da Valencia’ya giderse, kasaya toplamda girecek para 27 milyon Euro (111 milyon TL).

Fenerbahçede ayrılık zamanı!

Fenerbahçe’nin transfer yapabilmesi için UEFA ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşması gereği oyuncu satması gerekiyor. İşte bu yüzden Sarı-Lacivertliler, gelir elde edebileceği oyuncuları satmayı düşünüyor. Kanarya’nın bu doğrultuda elinde iki isim var. Bunlardan biri Simon Kjaer, diğeri Ozan Tufan... Kjaer için İtalyan devi Milan devrede. Çizme temsilcisinin, Danimarkalı stoperin bonservisine 12 milyon Euro vermeye hazır olduğu konuşuluyor. Kjaer’in menajeri Mikkel Beck, Milan’la görüşme halinde. Ancak Fenerbahçe cephesi, kendilerine henüz bu konuyla ilgili resmi bir teklifin gelmediğini belirtiyor.

Resmi yazı bekleniyor

Diğer tarafta teknik direktör Aykut Kocaman’ın yeni sezon planlarında ikinci plana attığı Ozan Tufan’a da ciddi tekliflerin geldiği ifade edildi. Sarı-Lacivertliler’de geçen sezon beklentilerin uzağında kalan Ozan’ı, İspanya’dan Valencia istiyor. Siyah-Beyazlı ekibin, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Fenerbahçe ise hem Kjaer hem de Ozan için konuşulan bu rakamların resmi olarak kağıda dökülmesini bekliyor. Eğer bu gerçekleşirse, satışa hemen onay verilecek.

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