Fenerbahçe'de ayrılık kararı

Fenerbahçe'de ayrılık kararı

Fenerbahçe’nin defanstaki vazgeçilmez ismi Martin Skrtel, devre arası teklif gelmesi durumunda ayrılma planları yapıyor.
Beşiktaş'tan Burak'a şartlı onay

Beşiktaş'tan Burak'a şartlı onay

Beşiktaş’ın, Trabzon’dan bonservisini alıp gelmesi halinde 33 yaşındaki golcüyü renklerine bağlayacağı ileri sürülüyor.
"Forvet transferi artık rüyalarıma giriyor"

"Forvet transferi artık rüyalarıma giriyor"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğine katıldı.
İmzalar an meselesi! İşte Pepe'nin yeni takımı

İmzalar an meselesi! İşte Pepe'nin yeni takımı

Beşiktaş'la olan sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonrasında feshedilen Pepe, Monaco yolcusu.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi Olya Abramovich seksi pozlarıyla yürek hoplatıyor.
Barmenlikten modelliğe

Barmenlikten modelliğe

27 yaşındaki Kanadalı Misa Campo, California'da barmenlik yaptığı sırada bir fotoğrafçı tarafından keşfedilerek modelliğe adım attığını açıkladı.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı

Fenerbahçe’nin defanstaki vazgeçilmez ismi Martin Skrtel, devre arası teklif gelmesi durumunda ayrılma planları yapıyor.

Fenerbahçede ayrılık kararı

Sarı-lacivertli takımda ilk yarı performansı iyi olan isim çok azdı. Fenerbahçe’de Skrtel dışında son dönemde Mehmet Ekici ve Valbuena’da bir toparlanma söz konusu olsa da, takımın geneli vasatın altında kaldı.

Takımın yaşadığı tablodan dolayı takımın önemli bazı isimleri de rahatsız... Sportif direktör Comolli’nin yerle bir ettiği Samandıra’daki düzen, takım olgusunun oluşmasını da engelledi. Mevcut durum ve işleyişten rahatsız olan futbolcular bulunduğu ifade edildi. Bunların başında Martin Skrtel geliyor. Tartışmasız takımın en başarılı ismi olan futbolcu, devre arası teklif gelmesi durumunda ayrılma planları yapıyor. Futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Sarı-lacivertlilerde transfer ve kadro dışı kalan oyuncuların durumu en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ozan, Dirar, Aatif’ın durumu, yapılması planlanan transferlere göre netlik kazanacak. Volkan Demirel ise bu üç isimden farklı olarak değerlendirilecek.

Frey bu hareketiyle taraftarlardan büyük alkış aldı

Frey bu hareketiyle taraftarlardan büyük alkış aldı

Ersun Yanal Ali Koç'a garanti verdi:

Ersun Yanal Ali Koç'a garanti verdi: "Bu 4 transferi yaparsak seneye şampiyonuz"

Takımı yaktığı yetmedi şimdi de bunu yaptı

Takımı yaktığı yetmedi şimdi de bunu yaptı


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Frey bu hareketiyle taraftarlardan büyük alkış aldı

Frey bu hareketiyle taraftarlardan büyük alkış aldı

Fenerbahçe'nin sezon başı FC Zürich'ten transfer ettiği ve son dönemdeki performansıyla herkesin takdirini kazanan Michael Frey yine taraftarın gönlünü kazanmayı başardı.
Ersun Yanal Ali Koça garanti verdi: Bu 4 transferi yaparsak seneye şampiyonuz

Ersun Yanal Ali Koç'a garanti verdi: "Bu 4 transferi yaparsak seneye şampiyonuz"

Ersun Yanal’ın “Kötü sonuçlar öz güven kaybına yol açmış. Başta santrfor ve 10 numara olmak üzere en az 4 takviye yapılması şart” dediği öğrenildi.
Fenerbahçede ayrılık kararı

Fenerbahçe'de ayrılık kararı

Fenerbahçe’nin defanstaki vazgeçilmez ismi Martin Skrtel, devre arası teklif gelmesi durumunda ayrılma planları yapıyor.
Takımı yaktığı yetmedi şimdi de bunu yaptı

Takımı yaktığı yetmedi şimdi de bunu yaptı

Sezonun ilk devresini 16 puanla 17. sırada küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli yaptığı her icraatla kulübe zarar vermeye devam ediyor.
Harun Tekin: İlk yarıda bazı olumsuz şeyler oldu

Harun Tekin: "İlk yarıda bazı olumsuz şeyler oldu"

Fenerbahçe'de Harun Tekin, Antalyaspor maçının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.
Bülent Korkmaz skordan memnun

Bülent Korkmaz skordan memnun

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 0-0 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Taraftarlar maç sonrası Ersun Yanala bu tezahüratı yaptı

Taraftarlar maç sonrası Ersun Yanal'a bu tezahüratı yaptı

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında da kazanamazken taraftarın Ersun Yanal'a maç sonu bir çağrısı vardı.
Fenerbahçede Valbuena şoku

Fenerbahçe'de Valbuena şoku

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşılaşacağı maç öncesinde adalesinde ağrı hisseden Valbuena maç kadrosuna giremedi.
Rıdvan Dilmenden Ersun Yanala eleştiri

Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal'a eleştiri

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan 17. hafta mücadelesini değerlendirdi.
Skrtel: Böyle bir tecrübe hiç edinmemiştim

Skrtel: "Böyle bir tecrübe hiç edinmemiştim"

Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla derbi öncesinde son bir toplantı yaptı....
Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Aykut Kocaman, sezon başında acılı bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, “Bu süreçte ağır eleştiriler aldık. Yaşananlardan ders çıkardık....