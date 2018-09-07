Fenerbahçede ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık
Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Fenerbahçe TV Genel Yayın Yönetmeni İhsan Topaloğlu görevden alındı.
Fenerbahçe'de başkan değişikliğinin ardından tasfiyeler sürüyor. Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe'nin başkanlığını yürüten Aziz Yıldırım, son kongrede görevi Ali Koç'a devretti.
Ali Koç'un görevi başlamasının ardından kulüpte yapılacak değişiklikler merakla bekleniyordu. Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Fenerbahçe TV Genel Yayın Yönetmeni İhsan Topaloğlu görevden alındı.
Hürriyet
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