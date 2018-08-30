Cocu transferi istemeden onaylamış

Cocu transferi istemeden onaylamış

F.Bahçe'nin 10.5 milyon euro'ya Al Nassr'a sattığı Giuliano ile ilgili Gremio Başkanı Romildo Bolzan'dan açıklama geldi.
Gomis'in yıllık ücreti dudak uçuklattı

Gomis'in yıllık ücreti dudak uçuklattı

Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıp Al Hilal forması giymeye başlayan Bafetimbi Gomis’in yıllık 7 milyon euroluk bir maaş alacağı ortaya çıktı.
Yeni sol bek Real Madrid'den

Yeni sol bek Real Madrid'den

Hasan Ali Kaldırım'dan memnun olmayan teknik heyet, yönetimden Portekizli sol bek Coentrao'yu talep etti.
Galatasaray'a transferde kötü haber

Galatasaray'a transferde kötü haber

Galatasaray’ın transferini düşündüğü stoper Gary Cahill’in Chelsea’de kalıp forma savaşı vereceği ifade edildi.
3 yıldız gözden çıkarıldı

3 yıldız gözden çıkarıldı

Şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'de Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç ve Chedjou gözden çıkarıldı. İsmi F.Bahçe ile anılan Edin Visca ise takımda kalıyor.
"Cocu mutsuz. Sözler tutulmadı"

"Cocu mutsuz. Sözler tutulmadı"

Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu ve kendisine verilen sözlerin tutulmadığı iddiasında bulundu.
Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.
İşte Kweuke'nin yeni adresi

İşte Kweuke'nin yeni adresi

Çaykur Rizespor'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Kamerunlu futbolcu golcü Leonard Kweuke'nin yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'nin Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni, İspanyol ekibi Celta Vigo ile anlaştı.

Fenerbahçede ayrılık

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Malaga'dan transfer ettiği Carlos Kameni, sarı-lacivertli kulüpte hayal kırıklığı yarattı. Geçtiğimiz sezonun başında Volkan Demirel'den formayı alan ancak yeterli performans gösteremediği için yedek bırakılan Kameni, Fenerbahçe'den ayrılıyor.

Bursaspor'dan Harun Tekin'in alınmasıyla beraber sarı-lacivertli ekipteki kaleci sayısı 4'e çıktı. Bunun üzerine de Kameni'nin bileti kesildi. Bu gelişmelerin ardından Kamerunlu kaleci İspanya'nın Celta Viga takımıyla anlaştı.

İşte Harun Tekin'in ilk sözleri

İşte Harun Tekin'in ilk sözleri

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Cocu transferi istemeden onaylamış

Cocu transferi istemeden onaylamış


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güncel
İşte Harun Tekinin ilk sözleri

İşte Harun Tekin'in ilk sözleri

Harun Tekin, Fenerbahçe formasının ve armasının kıymetini bileceğini ve takımın başarısı için elinden geleni yapacağını ifade etti.
Fenerbahçede ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'nin Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni, İspanyol ekibi Celta Vigo ile anlaştı.
Fenerbahçenin yeni transferi İstanbula geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Jailson Marques, İstanbul'a geldi.
Cocu transferi istemeden onaylamış

Cocu transferi istemeden onaylamış

F.Bahçe'nin 10.5 milyon euro'ya Al Nassr'a sattığı Giuliano ile ilgili Gremio Başkanı Romildo Bolzan'dan açıklama geldi.
Fenerin yeni sol beki Real Madridten

Fener'in yeni sol beki Real Madrid'ten

Hasan Ali Kaldırım'dan memnun olmayan teknik heyet, yönetimden Portekizli sol bek Coentrao'yu talep etti.
Cocu mutsuz. Verilen sözler tutulmadı

"Cocu mutsuz. Verilen sözler tutulmadı"

Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu ve kendisine verilen sözlerin tutulmadığı iddiasında bulundu.
Marco Fabian meğer sakat değilmiş

Marco Fabian meğer sakat değilmiş

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Comolliye tepkiler büyüyor: Hani nerede 100 futbolcu

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Cocu şaştı bu işe: Bu takım nasıl 2. oldu!

Cocu şaştı bu işe: "Bu takım nasıl 2. oldu!"

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