Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftara sosyal medyadan mesaj verdi.
Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Galatasaray, transferi için uzun süredir uğraş verdiği Alanyasporlu Emre Akbaba için son teklifini yaptı.
Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Villarreal forması giyen Enes Ünal'ı transfer ediyor.
Yeni takımı şaşırttı

Yeni takımı şaşırttı

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'yle adı yoğun şekilde anılan ancak Arsenal'de beklenen yükselişi gösteremeyen Joel Campbell'dan İtalya sürprizi geldi.
Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Suat Kaya'nın çalıştırdığı 2. Lig ekibi Menemenspor, Bursaspor'un genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş'u kiralık olarak renklerine kattı.
Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.
İşte Kweuke'nin yeni adresi

İşte Kweuke'nin yeni adresi

Çaykur Rizespor'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Kamerunlu futbolcu golcü Leonard Kweuke'nin yeni takımı belli oldu.
Sezon sonunda bırakacağını açıkladı

Sezon sonunda bırakacağını açıkladı

2005 ve 2006 yıllarında Renault ile Formula 1 şampiyonlukları yaşayan McLaren Renault'nun İspanyol pilotu Fernando Alonso sezon sonunda Formula 1'i bırakacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de ayrılık

Fransa 2. Ligi takımı Auxerre, Fenerbahçe'de gözden düşen Carlos Kameni için transfer girişimlere başladı.

Fenerbahçede ayrılık

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in arkasında yedek kalan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Fransız basını, Fransa 2. Ligi'nde mücadele eden Auxerre'in Kameni için transfer girişimlerine başladığını iddia etti.

COMOLLI'DEN YARDIM İSTENECEK

Auxerre Başkanı Francis Graille'nin Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile iyi ilişkileri olduğu ve Comolli'den transfer için kolaylık sağlanması istenileceği belirtildi.

Geçen sezon bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan 34 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe ile 16 maça çıkmış ve kalesinde 20 gol görmüştü.

Yeni takımı şaşırttı

Yeni takımı şaşırttı

Maçın ardından dikkat çeken detay

Maçın ardından dikkat çeken detay


"Yediğimiz ilk gol yıkıcıydı, ağır darbeydi"


 

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Fenerbahçe'de ayrılık

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Yeni takımı şaşırttı

Yeni takımı şaşırttı

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