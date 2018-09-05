3 yıllık imzayı attı

3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe, 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Trezeguet'de son dakika

Trezeguet'de son dakika

Kasımpaşa Kulübü, futbolculardan Trezeguet, Ramazan Köse ve Diagne'nin sözleşmeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Ankaragücü'nden çifte transfer

Ankaragücü'nden çifte transfer

Başkent temsilcisi, Erdem Şen ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u ise sezon sonuna kadar kiraladı.
Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 28 yaşındaki Senegalli forvet Diafra Sakho'yu renklerine bağladı.
Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Harun Tekin transferi öncesi Fenerbahçe'nin kaleci listesinde bulunan Kevin Trapp, PSG'den ayrılıp Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Rizespor'a Ukraynalı golcü

Rizespor'a Ukraynalı golcü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Oleksandr Gladky'yi transfer etti.
Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Akhisarspor'da bir imza daha

Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe'de 7 futbolcu UEFA kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesine 3'ü yeni transfer olmak üzere toplam 7 isim alınmadı.

Fenerbahçede 7 futbolcu UEFA kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin listesinde yeni transferler Jailson, Benzia, Frey, Slimani yer alırken, diğer yeni transfer Ferdi Kadıoğlu ve Tolga Ciğerci ise kadroda düşünülmedi.

Bu isimlere ek olarak Harun Tekin'in kadroda yer alması sonrası Berke Özer ve Carlos Kameni kadroda yer almadı.

Sürpriz olarak ise Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve forvet Roberto Soldado'nun kadroya alınmaması oldu.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna almadığı isimler:

Berke Özer

Carlos Kameni

Nabil Dirar

Mehmet Ekici

Ferdi Kadıoğlu

Tolga Ciğerci

Roberto Soldado

FFP anlaşması nedeniyle 23 oyuncu kaydetme hakkı bulunan Fenerbahçe'nin kaydettiği oyuncular

Kaleciler: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Savunmacılar: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Diego Reyes, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta sahalar: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena, Jailson Marques Siqueira, Oğuz Kağan Güçtekin, Aatif Chahechouhe, Eljif Elmas

Forvetler: Andre Ayew, Michael Frey, Islam Slimani, Yassine Benzia

Cocu'nun bu hareketine kimse anlam veremedi

Cocu'nun bu hareketine kimse anlam veremedi

Ozan Tufan'da son dakika gelişmesi

Ozan Tufan'da son dakika gelişmesi

Yok artık! Cocu 9. tercihmiş

Yok artık! Cocu 9. tercihmiş


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Fenerbahçede 7 futbolcu UEFA kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'de 7 futbolcu UEFA kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesine 3'ü yeni transfer olmak üzere toplam 7 isim alınmadı.
Cocunun bu hareketine kimse anlam veremedi

Cocu'nun bu hareketine kimse anlam veremedi

Kayserispor'a karşı ön liberoda Diego Reyes'i kullanan Phillip Cocu kritik hatasıyla dikkatleri üzerinde topladı. Jailson, Neustadter ve Mehmet Topal alternatiflerinin bu maçta gündeme gelmemesi tepki aldı.
Ozan Tufanda son dakika gelişmesi

Ozan Tufan'da son dakika gelişmesi

Aykut Kocaman'dan sonra Phillip Cocu'nun kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.
Yok artık! Cocu 9. tercihmiş

Yok artık! Cocu 9. tercihmiş

Fenerbahçe'de yeni sezonda takımın başına gelen ancak ilk 4 haftada alınan kötü sonuçlarla tartışılan teknik direktör Phillip Cocu'yu başkan Ali Koç'a öneren isim tanıdık çıktı.
Ali Koçtan Comolliye: Bunu nasıl yaparsın!

Ali Koç'tan Comolli'ye: "Bunu nasıl yaparsın!"

Harun pazarlıklarında Fabian’ın Bursa’ya bedavaya önerildiğini duyan Ali Koç’un Comolli’ye çok sinirlendiği ve Fransız futbol adamı hakkında kafasında soru işareti oluştuğu öğrenildi.
Fenerbahçede Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı

Süper Lig'de üst üste 3 yenilgi alan Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun performansı tartışılmaya başlandı.
Phillip Cocunun 3 maç kredisi kaldı

Phillip Cocu'nun 3 maç kredisi kaldı

Büyük umutlarla gelen Cocu, F.Bahçe’nin tarihindeki en kötü başlangıcına imza attı. Oynattığı oyun ve tercihleri hocanın koltuğunu erken salladı. Konya, Beşiktaş, Zagreb maçları kaderini belirleyecek.
Volkan Demirel ve Mehmet Topaldan Comolliye tepki

Volkan Demirel ve Mehmet Topal'dan Comolli'ye tepki

Fenerbahçe'de Kayserispor maçında yedek oturan Volkan Demirel ve Mehmet Topal ile ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandığı ileri sürüldü.
Fenerbahçenin paylaşımına Hırvatlardan sert tepki

Fenerbahçe'nin paylaşımına Hırvatlardan sert tepki

Hırvat basını, Fenerbahçe'nin resmi Facebook hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımda Dinamo Zagreb'in logosunu yanlış kullanmasına büyük tepki gösterdi. Hırvatlar, Sarı Lacivertlileri provokasyon ve cehaletle suçladı.
Phillip Cocu: Utanç duymamız gereken bir performans sergiledik

Phillip Cocu: "Utanç duymamız gereken bir performans sergiledik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Kayserispor yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla derbi öncesinde son bir toplantı yaptı....
Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Aykut Kocaman, sezon başında acılı bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, “Bu süreçte ağır eleştiriler aldık. Yaşananlardan ders çıkardık....