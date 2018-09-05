Fenerbahçede 7 futbolcu UEFA kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesine 3'ü yeni transfer olmak üzere toplam 7 isim alınmadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin listesinde yeni transferler Jailson, Benzia, Frey, Slimani yer alırken, diğer yeni transfer Ferdi Kadıoğlu ve Tolga Ciğerci ise kadroda düşünülmedi.

Bu isimlere ek olarak Harun Tekin'in kadroda yer alması sonrası Berke Özer ve Carlos Kameni kadroda yer almadı.

Sürpriz olarak ise Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve forvet Roberto Soldado'nun kadroya alınmaması oldu.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna almadığı isimler:

Berke Özer

Carlos Kameni

Nabil Dirar

Mehmet Ekici

Ferdi Kadıoğlu

Tolga Ciğerci

Roberto Soldado

FFP anlaşması nedeniyle 23 oyuncu kaydetme hakkı bulunan Fenerbahçe'nin kaydettiği oyuncular

Kaleciler: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Savunmacılar: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Diego Reyes, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta sahalar: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena, Jailson Marques Siqueira, Oğuz Kağan Güçtekin, Aatif Chahechouhe, Eljif Elmas

Forvetler: Andre Ayew, Michael Frey, Islam Slimani, Yassine Benzia