Fenerbahçede 3 kayıp birden

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Fenerbahçe'nin üç savunmacısı Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Roman Neustadter gördükleri sarı kartlar nedeniyle gelecek hafta Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 16. haftasında son 4 maçında 12 puan toplayan Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Sarı-Lacivertli ekipte görülen üç sarı kart moralleri bozdu.

Kart sınırında bulunan Şener Özbayraklı 38. dakikada, Martin Skrtel ise 39. dakikada sarı kart gördü. Roman Neustadter ise 90+3'te hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Üç oyuncu gelecek hafta oynanacak ilk yarının son maçı olan Atiker Konyaspor deplasmanında takımlarındaki yerini alamayacak.