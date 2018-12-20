Selçuk İnan'a çılgın rakam! Tam 20 milyon Euro

Selçuk İnan'a çılgın rakam! Tam 20 milyon Euro

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Fenerbahçe'de 3 isme güle güle

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, ‘Büyük hayal kırıklığı’ dediği İslam Slimani, Benzia ve Reyes ile yollar ayrılacak. Başkan Koç, Damien Comolli ile bir araya gelerek talimatı verdi.

Fenerbahçede 3 isme güle güle

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın imza töreninde İslam Slimani, Benzia ve Reyes ise "Büyük hayal kırıklığı yaşattılar" demişti.

BİLETLERİ KESİLDİ

Ali Koç'un imza töreninden sonra Sportif Direktör Damien Comolli ile bir araya geldiği ve bu 3 isim için "Gönderelim" talimatı verdiği öğrenildi.

KİRALIKLAR EVİNE

İslam Slimani ve Benzia Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyiyor. Comolli devre arasında bu ik futbolcunun sözleşmelerinin fesih edilmesi için kulüpleriyle masaya oturacak.

REYES KİRAYA

Ersun Yanal'ın da görüşlerini alan Damien Comolli, Reyes'i de devre arasında Fenerbahçe'den uzaklaştıracak... Meksikalı oyuncunun başka bir kulübe kiralanması gündemde.

Fenerbahçe gözünü kararttı! İşte ilk takviye

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