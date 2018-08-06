Milan'a süper haber

Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Fenerbahçe'de 2 isim gözden çıkarıldı

Fenerbahçe'de kritik Benfica maçının yanı sıra gidecek ve gelecek oyuncular konusunda da çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçede 2 isim gözden çıkarıldı

Mali sıkıntılar nedeniyle ayağını yorganına göre uzatmak zorunda kalan ve hareket alanı sınırlı olan Sarı-Lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un en büyük sıkıntısı ise elden oyuncu çıkarmadan yeni transfer yapılamaması.

Mutlaka ve mutlaka oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'de mevcut futbolculara kabul edilebilir teklif gelmemesi de Koç'un elini zayıflatıyor... Özellikle yabancı oyuncularında takımda kalmak istemesi ile birlikte gözler Ozan Tufan ve Salih Uçan'a çevrildi.

Kadroda düşünülmeyen Ozan için özellikle Avrupa'dan teklifler bekleyen Sarı-Lacivertliler, Salih'i ise Süper Lig'den isteyen bir takım çıkması halinde elden çıkaracak. Comolli'nin de bazı kulüplerle temas halinde olduğu ancak şu ana kadar bir sonuca varamadığı öğrenildi.

Transfer sezonu kapanana kadar en az 3 transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin çok sıcak bakılmasa da Süper Lig'den teklif gelmesi halinde Ozan'ı da satabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'ye süper haber

Fenerbahçe'ye süper haber

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in olası rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in olası rakipleri belli oldu

Mehmet Ekici bombası

Mehmet Ekici bombası


 

Haberturk

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Fenerbahçeye süper haber

Fenerbahçe'ye süper haber

Benfica’nın en önemli isimlerinden Jonas, Fenerbahçe karşısında sahada olmayacak. Teknik direktör Rui Vitoria yaptığı açıklamada golcü oyuncuya forma vermeyeceğini duyurdu.
Fenerbahçede 2 isim gözden çıkarıldı

Fenerbahçe'de 2 isim gözden çıkarıldı

Fenerbahçe'de kritik Benfica maçının yanı sıra gidecek ve gelecek oyuncular konusunda da çalışmalar devam ediyor.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehirin olası rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in olası rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu kuraları bugün çekildi.
Mehmet Ekici bombası

Mehmet Ekici bombası

Fenerbahçe’ye transfer olduğu günden bu yana bekleneni veremeyen Mehmet Ekici ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Hasan Ali tüm planları bozdu

Hasan Ali tüm planları bozdu

Fenerbahçe'ye geldiğinde sol bek transferi düşünen Cocu, Hasan Ali'nin başarılı performansı sonrası bu planından vazgeçti.
Cocu 7 ismin biletini kesiyor

Cocu 7 ismin biletini kesiyor

Fenerbahçe'de sezona tüm futbolcularını tanımak adına geniş kadro ile başlayan Phillip Cocu, 34 kişilik kadrosunu 27 kişiye indirecek.
Cocu onay verirse imzalar atılacak

Cocu onay verirse imzalar atılacak

STOPERE transfer yapmak isteyen Fenerbahçe geçen sezon Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giyen Chelsea’nin Nijeryalı stoperi Kenneth Omeruo’yu gündeme aldı.
Fenerbahçede flaş ayrılık! Ali Koç kapıyı gösterdi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ali Koç kapıyı gösterdi

Fenerbahçe'de yeni başkan Ali Koç döneminde değişim devam ediyor.
12 milyon Euro verelim bitsin bu iş

"12 milyon Euro verelim bitsin bu iş"

İngiliz kulübü Crystal Palace, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza için 12 milyon euro teklif etti.
Fenerbahçede iki yolcu birden

Fenerbahçe'de iki yolcu birden

Fenerbahçe’de Ozan Tufan ve Salih Uçan, ayrılığın eşiğinde.
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla derbi öncesinde son bir toplantı yaptı....
Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Aykut Kocaman, sezon başında acılı bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, “Bu süreçte ağır eleştiriler aldık. Yaşananlardan ders çıkardık....