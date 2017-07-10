Trabzon'un yıldızı G.Saray'da

Trabzon'un yıldızı G.Saray'da

Galatasaray Odeabank, Trabzonspor Medical Park'tan Dwight Hardy ile anlaşma sağladı.
Tolgay Özkalfa'dan şok karar! Gururuna yediremedi

Tolgay Özkalfa'dan şok karar! Gururuna yediremedi

Merkez Hakem Kurulu’nun Süper Lig kadrosundan TFF 1. Lig’e düşürdüğü Tolga Özkalfa, bunun üzerine hakemliği bıraktı.
Fenerbahçe istedi, bakın kime gitti

Fenerbahçe istedi, bakın kime gitti

GÖZTEPE, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de kalıcı olup üst sıraları zorlayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken yönetim Kasımpaşılı Andre Castro'yla yaşanan krizi aştı.
Başkandan canlı yayında transfer müjdesi

Başkandan canlı yayında transfer müjdesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlıyor.
Pepe'yi kontrol eden doktordan flaş sözler: Sanki 34 değil...

Pepe'yi kontrol eden doktordan flaş sözler: Sanki 34 değil...

Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe'yi kontrol eden kulüp doktoru Sarper Çetinkaya yıldız futbolcu hakkında 'Yaşı sanki 34 değil 24. Kendine belli ki çok iyi bakmış' dedi.
Bir transfer daha resmen duyuruldu!

Bir transfer daha resmen duyuruldu!

Fenerbahçe Doğuş, Nikola Kalinic’in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Çim alerjisi olan golcü geliyor

Çim alerjisi olan golcü geliyor

Transfer harekatını sürdüren Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, İngiltere Premier Lig ve Championship'in en süratli oyuncularından biri olarak bilinen Newcastle United'dan Yoan Gouffran'ın işini bitirdi.
Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Paris Saint Germain, Ben Arfa ile yollarını ayırmak istediğini futbolcunun avukatına iletti.

Fenerbahçe'de 2 futbolcu kamptan kovuldu!

Yeni sezon hazırlıkları için ilk etap kampını Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesislerinde gerçekleştiren Sarı Lacivertliler'de kamp sona erdi ancak sosyal medyaya düşen bir fotoğraf gündeme damga vurdu.

Fenerbahçede 2 futbolcu kamptan kovuldu!

2017-2018 sezonu için çalışmalarına başlayan ve yeni sezon Aykut Kocaman ile yeniden bir çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe, kampın ilk etabını Topuk Yaylasında gerçekleştirdi.

Yeni transferlerin ve genç oyuncuların biraraya geldiği kamp sona erdi ancak sosyal medyaya düşen bir fotoğraf taraftarların tepkisini çekti.

Sarı Lacivertliler'in U-21 kadrosunda bulunan oyuncularından Kerem Bulut, yanında diğer gençlerinde bulunduğu bir ortama ait kareyi sosyal medya hesabından "Topuk Yaylası cezaevi" ifadesiyle paylaştı. Genç oyuncun önünde söndürülmüş sigara olması da dikkatlerden kaçmadı.

Taraftarlardan büyük tepki!

Kısa zamanda sosyal medyayı ayaklandıran görüntüye Fenerbahçeli taraftar grupları tarafından büyük tepki gösterildi.

Gençlerin bu paylaşımı teknik direktör Aykut Kocaman'dan da sert karşılık buldu. Kocaman, durumdan haberdar olur olmaz fotoğrafta yer alan 2 oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Kadro dışı bırakılan oyuncuların sigara içtiklerini itiraf eden Oytun Özdoğan ve Kerem Bulut olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den ayrıldı, yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'den ayrıldı, yeni takımı belli oldu!

Yeni transferlerden yeni formalara tam not

Yeni transferlerden yeni formalara tam not

Fenerbahçe'de Volkan Şen'in sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de Volkan Şen'in sözleşmesi feshedildi


 

Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Fenerbahçede 2 futbolcu kamptan kovuldu!

Fenerbahçe'de 2 futbolcu kamptan kovuldu!

Yeni sezon hazırlıkları için ilk etap kampını Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesislerinde gerçekleştiren Sarı Lacivertliler'de kamp sona erdi ancak sosyal medyaya düşen bir fotoğraf gündeme damga vurdu.
Fenerbahçeden ayrıldı, yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'den ayrıldı, yeni takımı belli oldu!

Avrupa Ligi için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Yeşil-Beyazlılar, Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı Volkan Şen’e teklif götürdü. Başarılı futbolcu ise, “Eğer Anadolu’ya gidersem oynayacağım tek kulüp Konyaspor” dedi.
Yeni transferlerden yeni formalara tam not

Yeni transferlerden yeni formalara tam not

Fenerbahçe, özellikle taraftarın merakla beklediği yeni sezon formalarını tanıttı.
Fenerbahçede Volkan Şenin sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de Volkan Şen'in sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan futbolcu Volkan Şen'in sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedildi.
Rıdvan Dilmenden olay iddia! Fenerbahçe...

Rıdvan Dilmen'den olay iddia! Fenerbahçe...

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, gündemle alakalı çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı.
Fenerbahçede golcü transferinde öncelik Michy Batshuayide

Fenerbahçe'de golcü transferinde öncelik Michy Batshuayi'de

Fernandao’nun kolundaki kırık sebebiyle tam olarak hazır hale gelmesinin yaklaşık 3 ayı bulacak olması, Fenerbahçe’yi forvet transferine itiyor.
Fenerbahçede ayrılık zamanı!

Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!

UEFA anlaşması sebebiyle Fenerbahçe’nin transfer yapması için oyuncu satması şart. İşte bu doğrultuda Kjaer Milan’a, Ozan Tufan da Valencia’ya giderse, kasaya toplamda girecek para 27 milyon Euro (111 milyon TL).
Fenerbahçe bir transferi resmen duyurdu!

Fenerbahçe bir transferi resmen duyurdu!

Fenerbahçe Doğuş, Nikola Kalinic’in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Kjaer giderse bu üçünden biri gelecek

Kjaer giderse bu üçünden biri gelecek

Fenerbahçe, Kjaer’in takımdan ayrılması durumunda hemen düğmeye basacak. Milan’dan Gomez için girişimler sürüyor. Ancak Chelsea’den Zouma ve bonservisi elinde olan Badstuber’den de vazgeçilmiyor.
Hatem Ben Arfada büyük müjde!

Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Paris Saint Germain, Ben Arfa ile yollarını ayırmak istediğini futbolcunun avukatına iletti.
Fenerbahçenin efsanesi yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin efsanesi yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Hem basketbol hem futbol...
Volkan Demirelden büyük fedakarlık

Volkan Demirel'den büyük fedakarlık

Fenerbahçe uzun süredir görüşme halinde olduğu kaptan Volkan Demirel ile 2 artı 1 yıllık anlaşma sağladı....
Fenerbahçenin gözdesi elden kaçıyor

Fenerbahçe'nin gözdesi elden kaçıyor

Barcelona'nın Fransız stoperi Jeremy Mathieu, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon ile prensip anlaşmasına vardı....
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin TL para...
Fenerbahçeden 3 transfer birden!

Fenerbahçe'den 3 transfer birden!

Mehmet Ekici ve Valbuena’nın ardından yeni transferler için kolları sıvayan Fenerbahçe, Monacolu Nabil Dirar’ın işini bitirmek için...
Fikret Ormandan Aziz Yıldırım için flaş sözler!

Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım için flaş sözler!

Fikret Orman, CNN Türk'te canlı yayında Aziz Yıldırım için flaş sözler söyledi. Orman, Aziz Yıldırım'ın kendisi için...