Fenerbahçede 2 futbolcu kamptan kovuldu!

Yeni sezon hazırlıkları için ilk etap kampını Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesislerinde gerçekleştiren Sarı Lacivertliler'de kamp sona erdi ancak sosyal medyaya düşen bir fotoğraf gündeme damga vurdu.

2017-2018 sezonu için çalışmalarına başlayan ve yeni sezon Aykut Kocaman ile yeniden bir çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe, kampın ilk etabını Topuk Yaylasında gerçekleştirdi.

Yeni transferlerin ve genç oyuncuların biraraya geldiği kamp sona erdi ancak sosyal medyaya düşen bir fotoğraf taraftarların tepkisini çekti.

Sarı Lacivertliler'in U-21 kadrosunda bulunan oyuncularından Kerem Bulut, yanında diğer gençlerinde bulunduğu bir ortama ait kareyi sosyal medya hesabından "Topuk Yaylası cezaevi" ifadesiyle paylaştı. Genç oyuncun önünde söndürülmüş sigara olması da dikkatlerden kaçmadı.

Taraftarlardan büyük tepki!

Kısa zamanda sosyal medyayı ayaklandıran görüntüye Fenerbahçeli taraftar grupları tarafından büyük tepki gösterildi.

Gençlerin bu paylaşımı teknik direktör Aykut Kocaman'dan da sert karşılık buldu. Kocaman, durumdan haberdar olur olmaz fotoğrafta yer alan 2 oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Kadro dışı bırakılan oyuncuların sigara içtiklerini itiraf eden Oytun Özdoğan ve Kerem Bulut olduğu öğrenildi.

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