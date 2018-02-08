Fenerbahçe zorlanmadan yarı finalde

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Stat: Ülker

Hakemler: Koray Gençerler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx

Fenerbahçe: Kameni xx, Şener xx, Neustadter xx, Neto xx (Mehmet Topal dk. 61 x), Hasan Ali xx, Oğuz xxx, Elif Elmas xxx (Isla dk. 80 ?), Dirar xx, Samed xxx, Aatif xx, Fernandao xx (Soldado dk. 71 x)

Yedekler: Erten, Volkan Demirel, Batuhan Yılmaz, Serhat, Alper, Valbuena

Yardımcı Antrenör: Fahrudin Ömerovic

Akın Çorap Giresunspor: Anıl xx, Onur xx, Aykut xx, Abdülkerim xx, Hüsamettin xx, Diabang xxx (Almedia dk. 46 x), Ahmed Abed xx (Volkan Okumak dk. 65 x), Dodo xx (Hakan Barış dk. 72 x), Recep Aydın xx, Muhammet Reis xx, Sinan Özkan xx

Yedekler: Ahmet Şahin, Çağlar Birinci, Caner Arıcı, Fatih Atik, Murat, Butahan Altıntaş, Korlishko

Teknik Sorumlu: Hakan Kurt

Goller: Samed (dk. 19), Aatif (dk. 37) (Fenerbahçe), Diabang (dk. 13) (Akın Çorap Giresunspor)

Sarı kartlar: Aykut, Ahmed (Akın Çorap Giresunspor), Neto (Fenerbahçe)

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Hasan Ali’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oğuz Kağan’ın vuruşunda kaleci Anıl, kornere çeldi.

10. dakikada sol kanatta bulunan Diabang’ın basın ceza sahası içinde topla buluşan Sinan’ın kaleci Kameni’yi geçip, boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak dışarı gitti.

13. dakikada orta sahada Ahmed’in uzun pasında ceza dışı sol tarafından topa buluşan Diabang’ın ceza sahasına girip, kaleci Kameni ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

19. dakikada Dirar’ın sağ kanattan ortasında Fernadao’nun vuruşunda kaleci Anıl’dan dönen topu Samed tamamladı ve filelerle buluşturdu. 1-1

37. dakikada Aatif’ın ceza yayı solundan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 2-1

50. dakikada Aatif'ın ceza sahası dışı sol çaprazın gerisinden kullandığı serbest vuruşta arka direğe giden meşin yuvarlağa kimse dokunamayınca dışarı gitti.

71. dakikada Şener’in sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Soldado’nun vuruşunda meşin yuvarlak yağ ağlarda kaldı.

80. dakikada Almeida’nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

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