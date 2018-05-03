Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmak üzere

Fenrbahçe'de transfer harekatı hızlı başladı.

Gelecek sezon kadrosunu yenilemek isteyen ve çalışmalarına başlayan Sarı-Lacivertli yönetim, geçtiğimiz günlerde Manchester United forması giyen 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ashley Young ile temas kurmuştu. F.Bahçe, menajerler vasıtasıyla ilk teklifini de yaptı.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

İngiltere'de yapılan görüşmede sezon sonu Manchester United'dan gönderilecek Ashley Young, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktı. Bu gelişme üzerine yönetim temaslarını daha da hızlandırdı.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Young sezon sonunda takımdan gönderileceği için F.Bahçe bu futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Normalde Young'un sözleşmesi 2019'da bitiyor. F.Bahçe, FFP için de bonservis ödemek istemiyor.

TEKRAR MASAYA OTURACAKLAR

Manchester United macerası sezon sonu sona erecek Young ile anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe, yıldız isimle son bir kez daha masaya oturacak. Bu görüşmede sözleşmenin detayları görüşülecek.

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