Fenerbahçe yıldız ismin ipini çekti!

Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen yıldız golcü Robin van Persie'ye menajeri aracılığıyla kendine kulüp bul dendi.

Yeni sezonda takımın başına Aykut Kocaman’ı getirmeyi isteyen Fenerbahçe yönetimi, kadro planlamasına başladı.

Bu çerçevede sarı lacivertliler, Van Persie ile yolları kesin olarak ayırma kararı aldı. Bunun üzerine de geçtiğimiz günlerde menajeri ile yapılan görüşmede bu durum kendisine iletildi.

Geride kalan iki sezonda 33 yaşındaki yıldızdan özellikle sakatlığı sebebiyle istediği verimi alamayan yönetim de artık yeni bir golcü arayışına girmiş durumda.Sarı-lacivertli kulüp ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Van Persie’nin ayrılmasıyla birlikte önemli bir gelir elde edilmesi düşünülüyor.

UEFA’dan Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelen transfer kısıtlamasında bonservis gelirine ihtiyaç duyan Fenerbahçe için yıldız ismin ayrılması büyük önem taşıyor. Dünya futbolunda en önemli golcülerden biri olarak sayılan Van Persie’nin kulüp bularak bonservis geliri sağlamasının kadrodaki diğer birçok isme göre daha kolay olduğu yorumu yapılıyor. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Van Persie’nin yeni sezonda katkı verme ihtimalinin düşük olduğu tespit edilip en azından kulübe bonservis geliri sağlaması hedefleniyor. Futbolcunun ayrılmasıyla birlikte kulübün maaş bütçesi de oldukça rahatlayacak.

Skorer