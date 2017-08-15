Fenerbahçe yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe yeni sezona bir puanla başladı

Spor Toto Süper Lig'in İlhan Cavcav sezonu birinci hafta maçında yeni sezona 4. yıldız parolası ile çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'e yeni çıkan Göztepe ile 2-2 berabere kaldı ve her iki ekip de sezona bir puanla başladı.