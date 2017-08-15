Fenerbahçe yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı
Fenerbahçe’de beklenen stoper transferi her an gerçekleşebilir. Sarı-Lacivertliler, daha önce oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmayan Milan’ı ikna etmeyi başardı.
İtalyan ekibinin yöneticileri, sezon sonunda satın alınması garantisi sonrası Gomez’i bu sezon Sarı-Lacivertliler’e kiralamayı kabul etti.
Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncuyla yaptığı görüşmelerde de prensip anlaşmasına vardı. Bu transferin bitme aşamasına geldiği ve her an resmi açıklama yapılabileceği kaydedildi.
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