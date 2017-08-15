Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Trabzonspor'un başaralı oyuncusu Yusuf Erdoğan, 15 yıldır yaşadığı Trabzon'u yuvası gibi gördüğünü belirterek, yakın zamanda sözleşmesini uzatmak için imza atacağını söyledi.
Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Negredo, Pepe, Lens, Medel ve Orkan'ı renklerine katan Beşiktaş, Sosa'nın Milan'dan bonservisini almasını bekliyor. Vida'nın transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dinamo Kiev bonservis bedelini 2 milyon euroya kadar düşürdü.
Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Fenerbahçe, Neustadter’den gelecek parayı Vincent Aboubakar transferinde kullanmayı planlıyor. Oyuncunun yüzde 65’ine sahip olan Lorient’e 6 milyon Euro, Porto’ya ise 2 milyon Euro önerilecek.
Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Vida'nın alternatifi olarak Dragovic'i belirleyen Kartal’ın, tecrübeli futbolcunun cephesinden istediği maliyet raporu geldi.
Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

Son dakikalarda yediği golle Trabzonspor’a 2-1 yenilen Konyaspor’a bir kötü haber daha.
Arda Turan'ın yerine göz dikti

Arda Turan'ın yerine göz dikti

Mesut Özil'in, Arda Turan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona'ya transfer olmak istediği öne sürüldü.
Rota tekrar Strinic'e döndü

Rota tekrar Strinic'e döndü

Asamoah transferinde Juventus’tan olumsuz cevap gelme ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı- Kırmızılılar, tekrar Napoli’nin sol beki Strinic’e rotayı çevirdi.
Emre Mor transferinde sona gelindi

Emre Mor transferinde sona gelindi

Inter ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Emre Mor, adım adım İtalyan ekibine yaklaşıyor.

Fenerbahçe yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe’de beklenen stoper transferi her an gerçekleşebilir. Sarı-Lacivertliler, daha önce oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmayan Milan’ı ikna etmeyi başardı.

Fenerbahçe yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı

İtalyan ekibinin yöneticileri, sezon sonunda satın alınması garantisi sonrası Gomez’i bu sezon Sarı-Lacivertliler’e kiralamayı kabul etti.

Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncuyla yaptığı görüşmelerde de prensip anlaşmasına vardı. Bu transferin bitme aşamasına geldiği ve her an resmi açıklama yapılabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye büyük şok! Teklif sahte çıktı

Fenerbahçe'ye büyük şok! Teklif sahte çıktı

Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Fenerbahçe bir transferde daha sona geldi

Fenerbahçe bir transferde daha sona geldi


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Fenerbahçe yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe’de beklenen stoper transferi her an gerçekleşebilir. Sarı-Lacivertliler, daha önce oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmayan Milan’ı ikna etmeyi başardı.
Fenerbahçeye büyük şok! Teklif sahte çıktı

Fenerbahçe'ye büyük şok! Teklif sahte çıktı

Fenerbahçe'de Kjaer'in ardından savunmada Skrtel'le birlikte bir ikili oluşturan Roman Neustadter'e yapılan teklifin sahte olduğu ortaya çıktı.
Portonun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Fenerbahçe, Neustadter’den gelecek parayı Vincent Aboubakar transferinde kullanmayı planlıyor. Oyuncunun yüzde 65’ine sahip olan Lorient’e 6 milyon Euro, Porto’ya ise 2 milyon Euro önerilecek.
Fenerbahçe bir transferde daha sona geldi

Fenerbahçe bir transferde daha sona geldi

Fenerbahçe yönetimi, Kjaer'in Sevilla'ya transfer olmasından sonra Gustavo Gomez'i renklerine katarak bu boşluğu dolduracak. Transferde sona gelen sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde transferi açıklaması bekleniyor.
Aykut Kocaman: Bu sene biz şampiyon olacağız

Aykut Kocaman: "Bu sene biz şampiyon olacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-2 sona eren Göztepe maçının ardından konuştu.
Fenerbahçe yeni sezona bir puanla başladı

Fenerbahçe yeni sezona bir puanla başladı

Spor Toto Süper Lig'in İlhan Cavcav sezonu birinci hafta maçında yeni sezona 4. yıldız parolası ile çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'e yeni çıkan Göztepe ile 2-2 berabere kaldı ve her iki ekip de sezona bir puanla başladı.
Aboubakarla ilgili olay iddia!

Aboubakar'la ilgili olay iddia!

Transferde fırtına gibi esen Fenerbahçe’yle ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.
Roberto Soldadonun bonservis bedeli ortaya çıktı

Roberto Soldado'nun bonservis bedeli ortaya çıktı

Fenerbahçe, forvet transferini İspanya'dan Roberto Soldado'yu transfer dederek noktaladı. Oyuncunun bonservisiyle ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atıldı ancak gerçek çok farklı.
Soldadonun ardından o da geliyor

Soldado'nun ardından o da geliyor

Fenerbahçe, transferde yeniden hızlandı ve Soldado'nun ardından Giuliano'yu da renklerine katıyor.
Roberto Soldado turp gibi

Roberto Soldado turp gibi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Roberto Soldado sağlık kontrolünden geçti.
Tribünler Ozan Tufanı ıslıkladı

Tribünler Ozan Tufan'ı ıslıkladı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, kenara gelirken ıslıklandı. Bazı taraftarlar ise alkışlayarak Tufan'a destek oldu....
Fenerbahçede bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de savunmanın önemli ismi Kjaer'in Sevilla'ya gitmesinin ardından, Aykut Kocaman'ın gözüne giren Neustadter için de yeni teklif...
Strum Grazdan Fenerbahçeye gözdağı

Strum Graz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sturm Graz, Avusturya liginde karşılaştığı Sankt Pölten’i 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi....
Robin van Persieyi istediklerini itiraf ettiler

Robin van Persie'yi istediklerini itiraf ettiler

Feyenoord Sportif Direktörü Martin van Geel, Van Persie'nin transferini istediklerini söyledi....
Yeni transferlerden yeni formalara tam not

Yeni transferlerden yeni formalara tam not

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Fenerbahçenin efsanesi yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin efsanesi yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Hem basketbol hem futbol...