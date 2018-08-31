Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu
Fenerbahçe, Yassine Benzia'yı satın alma opsiyonu ile kiraladığını açıkladı.
Fenerbahçe, Yassine Benzia'yı satın alma opsiyonu ile kiraladığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin resmi açıklaması şu şekilde;
"Kulübümüz, Yassine Benzia’yı Fransa'nın Lille OSC kulübünden satın alma opsiyonlu olarak bir seneliğine kiralamıştır.
Cezayir milli takımında da forma giyen 1994 doğumlu Yassine Benzia’ya çubuklu formamız ile başarılar dileriz!"
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