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Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
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Akhisarspor'da bir imza daha

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Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe, Yassine Benzia'yı satın alma opsiyonu ile kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe, Yassine Benzia'yı satın alma opsiyonu ile kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin resmi açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüz, Yassine Benzia’yı Fransa'nın Lille OSC kulübünden satın alma opsiyonlu olarak bir seneliğine kiralamıştır.

Cezayir milli takımında da forma giyen 1994 doğumlu Yassine Benzia’ya çubuklu formamız ile başarılar dileriz!"

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3 yıllık imzayı attı

3 yıllık imzayı attı

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Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu

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