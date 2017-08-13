Fenerbahçe yeni sezona bir puanla başladı

Spor Toto Süper Lig'in İlhan Cavcav sezonu birinci hafta maçında yeni sezona 4. yıldız parolası ile çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'e yeni çıkan Göztepe ile 2-2 berabere kaldı ve her iki ekip de sezona bir puanla başladı.

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonu birinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Gol yağmuru şeklinde geçen mücadelede kazanan çıkmadı. Göztepe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada Tamer Yuna ve Aykut Kocaman takımlarının başında ilk kez sahaya çıktılar ancak ikisi de sahadan bir puanla oynamak zorunda kaldı.

Fenerbahçe golle başladı

Mücadeleye iyi başlayan taraf Fenerbahçe oldu ve 5. dakikada rakip ceza sahasında kendisini unutturan Alper Potuk sol kanattan gelen topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golde asisti yapan isim İsmail Köybaşı oldu. Alper Potuk geçen sezon 43 resmi maçta sadece 1 gol atmıştı.

Volkan Demirel'in hatası pahalıya patladı

Dakikalar 8'i gösterdiğinde Fenerbahçe ceza sahası dışında Göztepe'nin yeni transferi Castro topla buluştu ve sert bir şut gönderdi. Kaleci Volkan Demirel'in büyük hatası ile top filelerle buluştu ve skora denge geldi. 1-1

19. dakikada Fenerbahçe, tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına Sarı Lacivertliler'in yeni transferi Valbuena geçti. Mathieu Valbuena'nın vuruşunda top barajdan sekip kaleye yöneldi. Ancak vuruşun şiddeti yavaşladı ve kaleci Beto'da kaldı. 21'de Rajko Rotman'ın Nabil Dirar'a yaptığı faulün ardından kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına yine Fransız futbolcu geçti. Valbuena'nın çektiği şut barajdan sekip kaleci Beto'da kaldı.

23'te sol kanattan hızlı bir şekilde atağa kalkmak isteyen Alper Potuk, Göztepe yarı alanının ilk metrelerinde Rajko Rotman'ın yaptığı sert müdahale ile yerde kaldı. Bu pozisyonda Rajko Rotman maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Van Persie gole çok yaklaştı

Fenerbahçe maçın 38. dakikasında gole Van Persie ile çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Isla, içeriye ortaladı. Topa kafa vuran Hollandalı yıldız futbolcunun şutu az farkla auta çıktı.

43. dakikada ceza sahasının hemen dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Mathieu Valbuena ortaladı. Valbuena'nın ortasını savunma kornere uzaklaştırdı.

İlk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.

51'de Göztepe'de Kadu'nun Alper Potuk'a yaptığı faulün ardından ceza sahasının hemen dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Robin Van Persie geçti. Van Persie'nin yerden çektiği şut savunmadan döndü.

Mehmet Topal direğe takıldı

Mücadelenin 51. dakikasında Fenerbahçe'de sağ kanattan topu rakibinden kapan Nabil Dirar içeriye ortaladı. Mehmet Topal topu uzak köşeye vurdu, top direkten kaleci Beto'ya geri döndü.

Göztepe öne geçti

Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Josef de Souza'dan topu kapan Scarione, Fenerbahçe ceza sahasına kadar topu sürdü ve düzgün bir vuruşla Fenerbahçe ağlarını sarstı.

Skrtel skora denge getirdi

Fenerbahçe mücadelenin 64. dakikasında Valbuena'nın yerde kalması ile serbest vuruş kazandı. Fransız futbolcunun kullandığı frikikte ce za sahasın içerisinde topa dokunan Martin Skrtel maçta durumu 2-2'ye getirdi. Golün ardından Aykut Kocaman oyuncu değişikliklerine gitti. Dirar'ın yerine Aatif, Van Persie'nin yerine de Ahmethan Köse oyuna dahil oldu.

71.dakikada Roman Neustadter'in Nabil Ghilas'a yaptığı faulün ardından ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Oscar Scarione geçti. Scarione'nin çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıktı. 75'te Mauricio Isla'nın pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Aatif Chahechouhe'nin gelişine yerden çektiği şut savunmadan döndü.

İlk değişiklik 77'de

Göztepe 77. dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Yoan Gouffran oyundan çıkarken yerine Halil Akbunar girdi.

Samed Karakoç oyuna girdi

81'de Sol kanattan topla birlikte ilerleyen Mathieu Valbuena, ceza sahasının hemen dışından şutunu çekti ancak top az farkla yandan dışarı çıktı. 85'te Fenerbahçe, karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını Roman Neustadter'in yerine Samed Karakoç'u oyuna alarak kullandı.

Mücadelede başka gol olmayınca 2-2'lik skorla mücadele sona erdi.

İLK 11'LER

Göztepe: Beto Sabri Kadu Peybernes Leo Castro Rotman Gouffran Scarione Adis Ghilas

Fenerbahçe: Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Alper, Dirar, Valbuena, Van Persie

Maçtan notlar

Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun ilk maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe’nin yeni oyuncularından 3’ü ilk 11’de şans buldu.

İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe, en son 2002-2003 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig’e Fenerbahçe maçıyla döndü. Göztepe’nin cezası nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarların izleyemediği müsabakaya karşılaşmanın hakemleri ve iki takımın futbolcuları birlikte "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz #iyikivarsınEren" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşmadan önce Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Göztepe’de sahaya kaptan olarak çıkan Sabri Sarıoğlu ile Fenerbahçe Takım Kaptanı Volkan Demirel, seremoniden ve para atışından sonra tokalaşmadı.

Fenerbahçe’de 3 yeni oyuncu

Transfer döneminde Mehmet Ekici, Carlos Kameni, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mouricio Isla, Roberto Soldado ve son olarak Giuliano Victor De Paula’yı dahil eden Fenerbahçe’de, Göztepe karşılaşmasında bu isimlerden 3’ü ilk 11’de şans buldu. Dirar, Isla ve Valbuena ilk 11’de başlarken, Kameni ise yedek soyundu.

Bu sezon tekrar Fenerbahçe’nin başına geçen Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımla son lig maçına 18 Mayıs 2013’teki Kardemir Karabükspor deplasmanında çıkmıştı.

Seyircisiz maç

TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, Süper Lig’deki ilk maçına taraftarından yoksun çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Göztepeli futbolcuları kamp yaptığı otelden stada kadar konvoyla uğurladı. Yaklaşık 300 Fenerbahçe taraftarı müsabakayı kale arkası tribününden izledi.

14 yıl sonra Süper Lig

Süper Lig’de en son 2002-2003’te yer aldıktan sonra amatör kümeye gerileyen Göztepe, 14 yıl sonra Fenerbahçe maçıyla tekrar Süper Lig’e döndü. Süper Lig’deki son maçında Fenerbahçe ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekibin, 5 bin 187 gün sonra ilk rakibi Fenerbahçe oldu.

En son 2010-2011 sezonunda Bucaspor’la Süper Lig’de temsil edilen İzmir futbolunun Süper Lig hasreti de sona erdi.

Göztepe’de büyük değişim

TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkan Göztepe’nin geçen sezonki kadrosundan sadece Leo Scwechlen ve Adis Jahovic ilk 11’de oynadı. Sarı-kırmızılı ekibin 8 yeni yabancısının yanı sıra Sabri Sarıoğlu da ilk 11’de şans buldu.

Tamer Tuna tekrar teknik direktör

Teknik direktörlük kariyerine 2011-2012 sezonunda TFF 3. Lig temsilcisi Dardanelspor’da başladıktan sonra 2012-2013 sezonunda takımı 2. Lig’e taşıyan Tamer Tuna, 2013-2014’te 9 hafta takımın başında kaldı.

Görevinden ayrıldıktan sonra Gaziantepspor ile Sivasspor’da Sergen Yalçın’ın ve Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yardımcılıklarını yapan 41 yaşındaki Tamer Tuna, bin 389 gün sonra tekrar teknik direktör olarak Göztepe’nin başında sahaya çıktı.